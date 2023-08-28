ICYF Başkanı Ayhan: Gençliğin ilerlemesi için verilen sarsılmaz destek örnek oluyor

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, katıldığı 2023 Kazan Küresel Zirvesi'nin gençlik delegeleri ve konuklarına uluslararası konferansta konuşma yaptı.





Ayhan, ''Burada bir araya geldiğimizde, Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programının yankı uyandıran başarısına odaklanıyoruz. Bu önemli olayın mirası bize ilham vermeye devam ediyor; ileriye doğru ilerleme ve topluluklarımızda ve ötesinde olumlu değişimi teşvik etme kararlılığımızı güçlendiriyor'' dedi.





Konuşmasına 'Kazan Küresel Zirvesi 2023'e katılım sağlayanlara selam ile başlayan Ayhan, ''Bugün, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) Başkanı olarak karşınızda büyük bir sevinç ve beklentiyle duruyorum ve saygın Kazan Küresel Zirvesi 2023'e her birinize sıcak bir hoş geldiniz diyorum. Bugün, yalnızca gençlerimizin birliğine ve gücüne tanıklık etmekle kalmıyor, aynı zamanda topluluklarımız ve uluslarımız için daha iyi bir gelecek ve açık bir kimlik şekillendirme konusundaki ortak kararlılığımızın bir yansıması olarak da görülüyor'' açıklamasında bulundu.





'Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programı'nın yankı uyandıran başarısına odaklanıyoruz'





'Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programı'na da değinen Ayhan, ''Burada bir araya geldiğimizde, 'Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programı'nın yankı uyandıran başarısına odaklanıyoruz. Bu önemli olayın mirası bize ilham vermeye devam ediyor; ileriye doğru ilerleme ve topluluklarımızda ve ötesinde olumlu değişimi teşvik etme kararlılığımızı güçlendiriyor'' ifadelerine yer verdi.





Ayhan, ''Son iki yılda atılan adımlar, Tataristan Cumhuriyeti'nin işbirlikçi eylemleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı gençliğinin ilerlemesi için ICYF programlarına aktarılan sarsılmaz destek, kararlılığın işaretleri ve etkili işbirliğinin bir örneği olarak duruyor'' dedi.





'Toplumların kalbini temsil eden gençler güçlendirilmeli'





Refahın toplumların kalbini temsil eden gençlerin güçlendirilmesiyle belirlendiğini ifade eden Ayhan, ''Amaca yönelik faaliyetler ve birbirine bağlı ağlar aracılığıyla, onların becerilerinden yararlanabilir, bilgilerini artırabilir ve uluslarımızı mükemmelliğe doğru ilerletme potansiyellerini geliştirebiliriz. Dahası, değerlerimiz ileriye dönük rotamızı belirlemede merkezi bir rol oynuyor; köklü geleneklerimiz, şefkatimiz ve dayanışmamız sürdürülebilir büyümenin temel taşları olarak hizmet ediyor. Bugünün eylemleri gelecek nesiller için zemin hazırlıyor ve ortak değerlerimizin özüyle örtüşen değerleri korumaya kararlı bağlılığımızı gerektiriyor'' açıklamasında bulundu.





Ayhan ayrıca, ''Bu anı, olağanüstü organizasyonu, sarsılmaz misafirperverliği ve ICYF programlarına verdiği kararlı destek nedeniyle ICYF'e Tataristan Hükümeti'ne en içten şükranlarımı sunmak için değerlendiriyorum. Son olarak, birliğimizin ortak geçmişimize, özlemlerimize ve umutlarımıza dayandığını hep birlikte hatırlayalım. Gençlerimizin sadece gözlemci değil, olumlu değişim ve dönüşümün aktif aktörleri olduğu bir dünyanın önünü açalım'' sözlerine yer verdi.



