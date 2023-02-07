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İDDEF deprem bölgesi için seferber oldu

İDDEF, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen afetzedeler için yardım çalışması başlattı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:18 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
İDDEF deprem bölgesinde.

İDDEF deprem bölgesinde.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana gibi illerde de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ilk olarak acil ihtiyaç kapsamında su, çorba ve meyve dağıtımına başladı. İDDEF tarafından deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan malzemeler eldiven, mont, bot, bere, çocuk mont ve kışlık giysisi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması ve temizlik hijyen kiti olarak sıralanırken bölgeye sevk edilen İDDEF ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 10 şehrimizde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin bilançosu hepimizi derinden üzdü. Türkiye olarak en acı günlerimizden birini yaşarken İDDEF olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek bu büyük hadisenin de yaralarını saracağız. Bu kapsamda acılarını paylaştığımız kardeşlerimiz için harekete geçerek İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla deprem bölgesine gıda, battaniye, kışlık kıyafet ve kumanya ulaştırıyoruz.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma değerlerimizin verdiği sorumlulukla, her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanındayız. Hepimizi derin bir yasa boğan depremin yaralarını hep birlikte sarmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah’tan ülkemizi her türlü musibet ve beladan muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz” denildi.

İDDEF’in deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler ACIL YARDIM yazıp 7230’A SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Ayrıca İDDEF’in internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla, temsilciliklerden ya da şube merkezlerine gelerek bağış yapılabiliyor.



#İDDEF
#Deprem Bölgesi
#Kahramanmaraş
2 saat önce
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İDDEF deprem bölgesi için seferber oldu
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