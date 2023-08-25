İDDEF ekipleri Çanakkale orman yangınında görev aldı

“Şehitler diyarı Çanakkale’de meydana gelen orman yangını hepimizi derinden üzerken, ilk saatlerden itibaren bölgeye intikal eden ekiplerimiz canla başla çalışarak temel ihtiyaç malzemelerini, cansiperane çalışan görevlilere ve vatandaşlarımıza ulaştırdı. Gece gündüz demeden çalışmalara katılan ekiplerimiz 48 saat süren yangının yaralarını sarmak için elinden geleni yaptı. Başta su olmak üzere, sandviç, döner, ayran, meyve suyu ve kek ikramında bulunan ekiplerimiz yangının söndürüldüğü saatlarde Biga’da meydana gelen yangın bölgesine intikal ederek ekiplere döner, ayran ve su ikramında bulundu. Yangın bölgesindeki keiplerimiz, yangından 2 bin 650 hektarı ormanlık, 1430 hektarı tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilendiğini, 7 evin hasar gördüğünü, 29 ahır, ağıl ve benzeri yapı, bazı sebze-meyve bahçeleri hasar aldığını yetkilerden öğrendi. Özellikle Kayadere, Damyeri, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinde yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun”