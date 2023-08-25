|
Gündem

İDDEF ekipleri Çanakkale orman yangınında görev aldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Çanakkale’de Salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınına karadan müdahale eden ekiplere ve yangın etkilenen vatandaşlar için canla başla çalıştı. Akabinde bölgeye intikal eden Genel Merkez ekipleri, Kocaeli ve Balıkesir Temsilciliği görevlileri orman yangını bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

15:13 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İDDEF

İDDEF

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Türkiye’de meydana gelen sel, deprem ve yangın gibi afetlerde her zaman ülkesinin, görevlilerin ve vatandaşların yanında olmaya devam ederken, son yaşanan Çanakkale orman yangınında da 8 kişilik ekibiyle çalışmalara katıldı.



Çanakkale’de 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüp Perşembe sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, yangının ilk saatlerinde yangın bölgesine ulaşan İDDEF Çanakkale Temsilciliği, söndürme çalışması yapan ekiplere destek oldu.


Akabinde bölgeye intikal eden Genel Merkez ekipleri, Kocaeli ve Balıkesir Temsilciliği görevlileri orman yangını bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.



AFAD koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştiren İDDEF, ilk olarak yangının çıkış noktası olan Damyeri bölgesindeki ekiplere yardım ulaştırdı.


Ardından Kalabaklı, Yağcılar, Uluçayır, Belen ve Aşağıokçular köylerinde çalışmalara katılan İDDEF ekipleri, sabah saatlerinde sandviç, meyve suyu, kek ve su ikramında bulunurken, ilerleyen saatlerde ise döner ve ayran ikramında bulundu. Mobil ekibiyle yangından etkilenen tüm köylerle beraber arazöz ve iş makinalarının görev yaptığı yerlere ulaşan İDDEF, başta su ihtiyacı olmak üzere gıda desteğinde bulundu.



İDDEF’ten yapılan açıklamada,
“Şehitler diyarı Çanakkale’de meydana gelen orman yangını hepimizi derinden üzerken, ilk saatlerden itibaren bölgeye intikal eden ekiplerimiz canla başla çalışarak temel ihtiyaç malzemelerini, cansiperane çalışan görevlilere ve vatandaşlarımıza ulaştırdı. Gece gündüz demeden çalışmalara katılan ekiplerimiz 48 saat süren yangının yaralarını sarmak için elinden geleni yaptı. Başta su olmak üzere, sandviç, döner, ayran, meyve suyu ve kek ikramında bulunan ekiplerimiz yangının söndürüldüğü saatlarde Biga’da meydana gelen yangın bölgesine intikal ederek ekiplere döner, ayran ve su ikramında bulundu. Yangın bölgesindeki keiplerimiz, yangından 2 bin 650 hektarı ormanlık, 1430 hektarı tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilendiğini, 7 evin hasar gördüğünü, 29 ahır, ağıl ve benzeri yapı, bazı sebze-meyve bahçeleri hasar aldığını yetkilerden öğrendi. Özellikle Kayadere, Damyeri, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinde yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun”
ifadelerine yer verildi.


#İDDEF
#Çanakkale
#Yangın
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konyaspor Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı