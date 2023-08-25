İDDEF ekipleri Çanakkale orman yangınında görev aldı

İDDEF
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Türkiye’de meydana gelen sel, deprem ve yangın gibi afetlerde her zaman ülkesinin, görevlilerin ve vatandaşların yanında olmaya devam ederken, son yaşanan Çanakkale orman yangınında da 8 kişilik ekibiyle çalışmalara katıldı.
Çanakkale’de 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüp Perşembe sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, yangının ilk saatlerinde yangın bölgesine ulaşan İDDEF Çanakkale Temsilciliği, söndürme çalışması yapan ekiplere destek oldu.
Akabinde bölgeye intikal eden Genel Merkez ekipleri, Kocaeli ve Balıkesir Temsilciliği görevlileri orman yangını bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
AFAD koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştiren İDDEF, ilk olarak yangının çıkış noktası olan Damyeri bölgesindeki ekiplere yardım ulaştırdı.
Ardından Kalabaklı, Yağcılar, Uluçayır, Belen ve Aşağıokçular köylerinde çalışmalara katılan İDDEF ekipleri, sabah saatlerinde sandviç, meyve suyu, kek ve su ikramında bulunurken, ilerleyen saatlerde ise döner ve ayran ikramında bulundu. Mobil ekibiyle yangından etkilenen tüm köylerle beraber arazöz ve iş makinalarının görev yaptığı yerlere ulaşan İDDEF, başta su ihtiyacı olmak üzere gıda desteğinde bulundu.