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İDDEF ekipleri yangın bölgesinde

İDDEF, Antalya başta olmak üzere onlarca şehirde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla müdahale çalışmalarına ve acil yardım faaliyetlerine destek veriyor.

Haber Merkezi İHA
İDDEF ekipleri yangın bölgesinde
IDDEF, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışması başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bir yandan Antalya, Muğla ve güney sahilleri başta olmak üzere 40 şehirde art arda çıkan yangınlardan etkilenen ormanlar için ‘Bir Fidan Bin Orman’ ağaçlandırma kampanyasını başlatırken, diğer yandan ise acil yardım seferberliği ilan ederek mağdur vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti.

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik düzenlenen acil yardım çalışmasıyla su, buz, hijyen ve gıda paketi ulaştırılırken, bir yandan da bölgedeki yangınlarla fedakarca mücadele eden itfaiye ekipleri ve görevlilere yardımcı olmaya çalışılıyor.

Gine'de Türkiye için dua ettiler

Öte yandan, Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’ndeki II. Abdülhamid Han Camii’nde bir araya gelen görevli hocalar ve öğrenciler Türkiye’de meydana gelen yangın felaketlerinin bir an önce son bulması için elleri semaya açtı.

Öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla tüm insanlık ve İslam alemi için de edilen duaya hep bir ağızdan amin dedi.


'Bu birliktelikle bütün zorlukların üstesinden geleceğiz”

Yardım faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin onlarca yerinde meydana gelen orman yangınlarından yeşil alanlar ve köyler olumsuz etkilendi. Yangının ilk gününden itibaren bölgeye intikal eden ekiplerimiz ve Antalya temsilciliğimizdeki görevlilerimiz orman yangını bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara acil yardım malzemesi ulaştırıyor. Bir yandan orman yangınlarına canla başla müdahale eden ekiplere destek olurken, diğer yandan mağdur ailelere yardım kolileri teslim ediliyor ve yalnız bırakılmıyor. İlk etapta Manavgat’ta yangının şiddetli yaşandığı Beydigin Köyü, Yuva Mahallesi ve Kalemler Köyü’nde çalışmalar gerçekleştirdik. Ulaşılmayan hane kalmaması için köy muhtarları ve imamlarıyla iletişime geçerek gıda ve hijyen paketlerini teslim ettik. Antalya başta olmak üzere güzide vatanımızın birçok şehrinde çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya hayırseverlerimizin destekleriyle sürdürüyoruz. Çalışmalara destek olmak isteyenler iddef.org web sitemizden yardımda bulunabildiği gibi cep telefonlarından Acil Yardım yazıp 7230’a SMS göndererek 10 TL bağışlayabilir. Sahadaki çalışmalarımıza tüm gücümüzle birlik ve beraberlik içinde devam ediyoruz. Bu birliktelik oldukça inşallah bütün zorlukların üstesinden geleceğiz” ifadelerine yer verildi.

Antalya Gündoğmuş'ta vatandaşlar seferber oldu: Söndürdük tamam almayın adamları işinden
OYNAT 00:38
Antalya Gündoğmuş'ta vatandaşlar seferber oldu: Söndürdük tamam almayın adamları işinden
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir köyünde yangına müdahale eden görevlilere erzak yardımı getiren vatandaşlar, yol kenarında tutuşan ağaçları ellerindeki su şişeleri ve tırmıklarla söndürmeye çalıştılar. Çevredekilerin 'Arabayla arazözleri çağırayım mı?' sorusuna, 'Söndürdük tamam almayın adamları işinden.' yanıtını veren vatandaşlar söndürme çalışmalarını sürdürdü. Alevlerden kaçan yavru bir sincap da su dökülerek serinletildi.


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