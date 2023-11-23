İDDEF Gazze için seferber oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim’den bu yana İsrail’in aralıksız devam ettirdiği saldırılardan etkilenen Gazze’deki Filistinli kardeşlerine hayırseverlerin desteğiyle yardım elini uzatıyor. 2011 yılından bu yana Gazze’de olan, acil yardım, eğitim ve kalkınma çalışmaları yapan İDDEF, İsrail’in soykırıma varan son saldırılarından sonra adeta seferber olarak bölgede temiz su ve sıcak yemek ile birlikte sağlık hizmeti veriyor. İDDEF ayrıca, Gazze'deki sivillere kumanya, hastanelere ise ilaç ve tıbbi malzeme desteği ulaştırmak için Mısır’a Acil Yardım Üssü kurarken, şu ana kadar 10 tır yardım konvoyu gönderdi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Gazze temsilciliğimizdeki ekiplerimiz ilk günden bu yana acil insani yardım çalışmalarını mevcut depomuzdan sürdürüyor. Her gün okullara ve hastanelere sığınan bebek, çocuk, kadın ve yaşlılara olmak üzere günlük 9 bin kişilik sıcak yemek ve 50 bin adet ekmek ikramımızla birlikte, ambulanslarımız hayat kurtarmaya gayret ediyor. İDDEF olarak bu zulme dur demek için faaliyetlerimizi aralıksız sürdürürken, Gazze’deki su arıtma tesisimiz akif olarak en önemli hayati ihtiyacı sağlamaya devam ediyor. Gazze’deki mağdur ve mazlum kardeşlerimiz için Mısır’daki acil yardım depomuzdan ilaç ve tıbbi malzeme ile tekerlekli sandalye, sedye, serum yüklü 4 tır ile temel gıda malzemelerinin olduğu 6 tırı Refah Sınır Kapısı’na gönderdik. Kapıların açılmasıyla Gazze’deki hastanelerde yaralı olarak tedavi gören kardeşlerimize şifa ve Filistinli kardeşlerimizin sofrasına sıcak bir aş olması için yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Her hafta ise insani yardım malzemesi yüklü 3 tırı düzenli olarak sınıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Gazze halkının yanında olan hayırseverlerimize teşekkür ederiz” denildi.