İDDEF Gazze'nin kuzeyinde sıcak yemek ve temiz su dağıtımı yaptı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze Şeridi’ndeki ekipleriyle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana seferberlik halinde acil yardım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda faaliyetlerine yoğun şekilde devam eden İDDEF, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilen ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara sıcak yemek ikram ederek, temiz su dağıtımı yaptı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İnsanlık ve savaş suçu işleyen İsrail’in soykırım yaptığı bölgede Filistinli kardeşlerimizin yaralarını ilk günden itibaren sarmaya devam ederken, hayırseverlerimizin desteğiyle başta en temel ihtiyaçları sağlamaya çalışarak görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda son olarak, Cibaliye, Beyt Hanun, Beyt Lahya’dan oluşan Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinde edilmiş, evleri yıkılmış ve zorlu koşullarda yaşayan açlık ve susuzluk ile mücadele eden insanlara yemek ve su temin ettik. Ekiplerimizin hazırlamış olduğu sıcak yemek ikramlarımızla birlikte, temiz su sorunu yüzünden hastalıkların günden güne arttığı bölgeye tankerler ile temiz su dağıtımı gerçekleştirdik” denildi.