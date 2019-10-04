Gündem İddialar asılsız çıktı Bismilde ücretsiz hastane servislerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi devam ettirecek
DİYARBAKIR

İddialar asılsız çıktı: Bismil’de ücretsiz hastane servislerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi devam ettirecek

Bismil Devlet Hastanesine ücretsiz ulaşım sağlayan iki belediye otobüsünün kayyum kararıyla geri alındığı iddialarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İddiaların asılsız ve gerçeğe aykırı olduğunun belirtildiği Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hizmetin iptal edilmediği sadece Bismil belediyesinden alınarak Büyükşehir Belediyesi bünyesine alındığı vurgulandı. Öte yandan açıklamada, "Gerçek dışı iddiaları öne süren ve yalan haber yaparak bu asılsız iddiaları yaymaya çalışanlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Binası
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Binası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Devlet Hastanesine ücretsiz ulaşım sağlayan iki belediye otobüsünün kayyum kararıyla geri alındığı iddialarına ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Hizmet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilecek

İddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunun vurgulandığı açıklamada servislerin Bismil Belediyesi'nden alınarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirileceği ifade edildi. Söz konusu haberi yapan ve kötü niyetli iddiaları yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli hukuki yollara başvurulacağı duyuruldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

  • Bazı basın yayın organlarında, 'Bismil'de hastaneye ücretsiz ulaşım sağlayan iki otobüs kayyum tarafından geri alındı”başlığında asılsız ve gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmiştir.
  • Söz konusu haberin gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır. Bismil ilçemizde vatandaşlarımızın hastaneye ulaşım ihtiyacı konusu 18.01.2018 tarihinde İlçeyi ziyaret eden Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na konu iletilmiş ve Sayın Valimizin talimatları sonucunda Bismil Kaymakamlığımızca Belediye Başkan Vekilliği döneminde 31 Mart tarihine kadar kiralanan minibüslerle ulaşım hizmeti verilmeye başlanmıştır.
  • Seçim sonrası HDP'li Belediye Başkanının göreve gelmesiyle hizmet iptal edilmiştir.Vatandaşlarımızdan gelen yoğun tepki sonucunda Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis edilmesiyle hizmet verilmeye başlanmıştır.
  • Bugün yapılan işlem Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis kararının iptal edilmesi ve otobüslerimizle aynı hizmetin Büyükşehir Belediyesi denetim ve gözetiminde daha kaliteli ve sürekli verilmeye başlamasıdır.
  • Devam eden hizmetin iptal edileceği iddiaları tamamen asılsız ve mevcut Büyükşehir Belediyemize yönelik kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik çabaların ürünüdür.Terör örgütü ve uzantılarının ihaneti sonucu yıllardır en temel hizmetlere erişimde büyük sıkıntılar yaşayan değerli vatandaşlarımız hizmeti verenle millete ihanet edenleri ferasetiyle her zaman ayırt etmekte ve görmektedir.
  • Siz değerli vatandaşlarımız tarafından da müşahede edileceği gibi; öne sürülen ve kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu gerçek dışı iddiaları öne süren ve yalan haber yaparak bu asılsız iddiaları yaymaya çalışanlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
  • Değerli vatandaşlarımıza ve Bismil ilçemizde yaşayan kıymetli hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

Kayyuma iftira atan HDP'li Ahmet Türk'ü Mardin Valiliği rezil etti
GÜNDEM
Kayyuma iftira atan HDP'li Ahmet Türk'ü Mardin Valiliği rezil etti
Milyonlukyatırımda sona doğru

Milyonluk
yatırımda sona doğru

​Volkswagen'in Akyurt'taki arazisi Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.
Kadıköyü sessizliğe boğan gol

Kadıköy'ü sessizliğe boğan gol

​7. hafta mücadelesinin canlı anlatımı için tıklayın.
Diyarbakırdaterör operasyonu

Diyarbakır'da
terör operasyonu

Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Taşınıyor

Taşınıyor

​Cerrahpaşa Çocuk Acil yeni yapılan 13 prefabrik binaya taşınacak.
'Kılıçdaroğlu'nun <br>dokunulmazlığı kaldırılmalı

'Kılıçdaroğlu'nun
dokunulmazlığı kaldırılmalı

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar.
Erdoğan Külliye Kütüphanesinde

Erdoğan Külliye Kütüphanesinde

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak.

Kezzaplı komşuya<br>10 yıl hapis

Kezzaplı komşuya
10 yıl hapis

​3'ü çocuk 6 kişiyi yakmıştı, mahkemeden ağlayarak çıktı.
Kimse kusura bakmasın

Kimse kusura bakmasın

​Bakan Soylu çakar düzenlemesi ile ilgili son noktayı koydu.
Eylemlerde maske yasaklandı

Eylemlerde maske yasaklandı

Hong Kong'da şiddet artıyor.
Tahliyesine<br>karar verildi

Tahliyesine
karar verildi

AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.
Avcılar 'ağır hasarlı'

Avcılar 'ağır hasarlı'

​Belediye 'yıkmayı unuttuk' dedi, gözler ağır hasarlı binalara çevrildi.
Yunan 'gövde gösterisinde' çuvalladı

Yunan 'gövde gösterisinde' çuvalladı

​Savaş gemisi karaya oturunca ülkenin en büyük tatbikatı iptal oldu.
Sürpriz bir deprem

Sürpriz bir deprem

Üniversiteden İstanbul depremi için çarpıcı rapor.
Dışarıdan izledi

Dışarıdan izledi

​F.Bahçeli futbolcunun görüntüsü taraftarı üzdü.
450 milyon lira ek ödenek

450 milyon lira ek ödenek

​Bakan Selçuk'tan üniversite hastanelerine ödeme müjdesi.
Talepler arttı

Talepler arttı

​Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.