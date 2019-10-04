İddialar asılsız çıktı: Bismil’de ücretsiz hastane servislerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi devam ettirecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Devlet Hastanesine ücretsiz ulaşım sağlayan iki belediye otobüsünün kayyum kararıyla geri alındığı iddialarına ilişkin basın açıklaması yayınladı.
Hizmet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilecek
İddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunun vurgulandığı açıklamada servislerin Bismil Belediyesi'nden alınarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirileceği ifade edildi. Söz konusu haberi yapan ve kötü niyetli iddiaları yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli hukuki yollara başvurulacağı duyuruldu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:
- Bazı basın yayın organlarında, 'Bismil'de hastaneye ücretsiz ulaşım sağlayan iki otobüs kayyum tarafından geri alındı”başlığında asılsız ve gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmiştir.
- Söz konusu haberin gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır. Bismil ilçemizde vatandaşlarımızın hastaneye ulaşım ihtiyacı konusu 18.01.2018 tarihinde İlçeyi ziyaret eden Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na konu iletilmiş ve Sayın Valimizin talimatları sonucunda Bismil Kaymakamlığımızca Belediye Başkan Vekilliği döneminde 31 Mart tarihine kadar kiralanan minibüslerle ulaşım hizmeti verilmeye başlanmıştır.
- Seçim sonrası HDP'li Belediye Başkanının göreve gelmesiyle hizmet iptal edilmiştir.Vatandaşlarımızdan gelen yoğun tepki sonucunda Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis edilmesiyle hizmet verilmeye başlanmıştır.
- Bugün yapılan işlem Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis kararının iptal edilmesi ve otobüslerimizle aynı hizmetin Büyükşehir Belediyesi denetim ve gözetiminde daha kaliteli ve sürekli verilmeye başlamasıdır.
- Devam eden hizmetin iptal edileceği iddiaları tamamen asılsız ve mevcut Büyükşehir Belediyemize yönelik kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik çabaların ürünüdür.Terör örgütü ve uzantılarının ihaneti sonucu yıllardır en temel hizmetlere erişimde büyük sıkıntılar yaşayan değerli vatandaşlarımız hizmeti verenle millete ihanet edenleri ferasetiyle her zaman ayırt etmekte ve görmektedir.
- Siz değerli vatandaşlarımız tarafından da müşahede edileceği gibi; öne sürülen ve kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu gerçek dışı iddiaları öne süren ve yalan haber yaparak bu asılsız iddiaları yaymaya çalışanlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
- Değerli vatandaşlarımıza ve Bismil ilçemizde yaşayan kıymetli hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.