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POLİTİKA

İddialar doğrulandı: HDP DEVA Partisi'yle ittifaka sıcak bakıyor

Son zamanlarda yapılan iddialar netlik kazandı. HDP'li vekil, partinin kapatılması durumunda seçmeninin DEVA Partisi'ne yöneleceği ifadelerine olumlu yanıt verdi.

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Haber Merkezi Diğer
İddialar doğrulandı: HDP DEVA Partisiyle ittifaka sıcak bakıyor
HDP'li Sancar ile Buldan ve Deva Partisi lideri Ali Babacan

Son günlerde HDP'nin DEVA Partisi'yle ittifak kuracağına dair söylentiler vardı. Bugün bu söylentiler netlik kazandı. 2023 seçimleri yaklaşırken,kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmaya hazırlanan HDP'nin kapatılma davası gündemde yerini koruyor. Süreç hızla işlerken, 6'lı masanın gizli ortak partisi HDP'nin DEVA Partisi ile olan yakınlığı dikkat çekti.

Tele 1 ekranlarında yayınlanan Fikir Kulübü programında, MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu davetliydi.

Kulat'ın kulislerden edindiği bilgiler doğrultusunda, HDP'nin kapatılması bağlamında DEVA Partisi şemsiyesi altında seçime ilerleyeceği dile getirildi.

DEVA YÖNETİMİNE NEGATİF BAKMIYOR

HDP'li seçmenlerin DEVA'ya negatif bakmadıklarını belirten Mehmet Ali Kulat şu açıklamalarda bulundu;

"HDP'nin kapatılması ihtimalinde, zaten türevi olan partilerin olduğunu anlatmama gerek yok. HDP'nin farkı bir hamle yapacağını söyleyebilirim. HDP, DEVA Partisi altında seçime girebilir. HDP ittifak yapamaz tabi, HDP'yi kapatıyorlar ama seçmeni bunu yapar. Bunlar Kulislerde duyduğum şeyler. HDP'li seçmenin DEVA yönetimine negatif bakmadığı üzerine bunu söylüyorum." açıklamasında bulundu.

'DAHA ÖNCE DE ÖYLEYDİ'

İfadelerin üzerine bu düşüncelerin doğru olup olmadığı sorusunun yöneltildiği HDP'li vekil ise olumlu yanıtını şöyle verdi:

"Yani siz demin de söylediniz. Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar sempatiyle karşılandı. Zaten daha önce de öyleydi." açıklamasında bulundu.

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