İdlib'de bir askerimiz kalp krizi nedeniyle şehit oldu

Dünya

ABD'de yapılan araştırmaya göre: Koronavirüs havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi. Araştırmada, virüsün, plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar, kartonda 24 saate kadar ve bakır üzerinde sadece dört saate kadar yaşayabildiğinin tespit edildiği aktarıldı.