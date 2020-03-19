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ANKARA

İdlib'de bir askerimiz kalp krizi nedeniyle şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir askerin gece icra edilecek pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur.


Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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