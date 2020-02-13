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HATAY

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Merkezi AA
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapılıyor.
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

  • Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulanslar da bulunuyor.

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