İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu?

İdlib'de büyük bir askeri hareketlilik söz konusu. Bir tarafta TSK ve muhalifler diğer tarafta Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran.



Peki, Türkiye İdlib'e neden binlerce asker, tank ve zırhlı araç gönderdi? Türkiye Esed rejimle savaşa mı giriyor?



'Neler Oluyor' serisinin dördüncü bölümü ile karşınızdayız.

