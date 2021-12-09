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İdlib'den acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bir askerin arazide kayarak düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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İdlibden acı haber: Bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB), 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

  • Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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