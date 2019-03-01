Gündem İDO seferlerine fırtına engeli
İSTANBUL

İDO seferlerine fırtına engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.

İDO’da iptal olan seferler:

  • 07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş
  • 07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
  • 07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
  • 07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
  • 08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı
  • 08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
12:00 - 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

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