İDO seferlerine fırtına engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.
İDO’da iptal olan seferler:
- 07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş
- 07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
- 07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı
- 08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy