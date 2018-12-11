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İSTANBUL

İDO ve BUDO seferlerinde iptaller

İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

AA
İDO
İDO

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferler iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinden yaptığı duyuruda da;

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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