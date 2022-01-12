İDO ve BUDO'da çok sayıda sefer iptali

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:
İDO:
07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa BUDO:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya
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Aydın’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıklarla bazı bölgelerde etkili oldu.
Nazilli Esenköy Mahallesi’nde de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dağlardan gelen sel suları, Akçay nehrini besleyen derelerin debisini yükseltti.
Yaklaşık 50 gün önce Denizli’nin Çivril ilçesinden Esenköy Mahallesi’ne gelen ve hayvancılıkla uğraşan dört kişilik ailenin kaldığı bölge sular altında kaldı.
Aile fertlerinin yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Nazilli TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara yardımcı oldu.
Ekipler ailenin olduğu bölgeye kepçe yardımı ile ulaştı. Bölgede mahsur kalan Mehmet Kaçar, 3 buçuk yaşındaki Ülfiye Durmaz, Serdar Durmaz ve Hülya Durmaz yapılan çalışmaların ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı. Ailenin sel suları yükselmeye başlayınca 250 adet küçükbaş hayvanları daha yüksek bir mevkiiye çıkardıkları öğrenildi. Sel sularının arasından kurtarılan dört kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Esenköy Muhtarı Ali Küçük, olayı duyar duymaz yetkili mercileri aradıklarını ifade ederek “Bölgede bulunan çoban arkadaşımızın hayvanlarının ve çadırlarının olduğu bölge sağanak yağışlarla birlikte dere sularının taşmasıyla sular altında kalmış. Hemen yetkililere haber verdik ve kurtarma çalışması başlatıldı” dedi.
Sel sularının yükselmesi ile bölgede mahsur kalan ve hayvancılıkla uğraşan Serdar Durmaz ise gece olduğu için hayvanlarından sel sularına kapılan olup olmadığını bilmediklerini ama, sel suları ile birlikte hayvan yemlerinin zarar gördüğünü ifade etti.
Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar
Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar
Sağanak yağış sonrası can pazarı yaşandı: Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağış sonrası Akçay Nehri'ne akan derenin taşması sonucu kaldıkları çadırda hayvanları ile mahsur kalan biri çocuk dört kişi bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı.
Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi.
. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.
Uzun süredir kara hasret kalan kent sakinleri geç saatlerde olmasına rağmen kar topu oynadı. Gümrük kapıları yakınında bulunan işletmelerde çalışan vatandaşlar da kar keyfine ortak oldu.
Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının çarşamba gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. <br>
Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü
Beklenen kar yurda giriş yaptı: Şiddetli rüzgar TIR'ların brandalarını parçalandı
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma sonucu çok sayıda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların şiddetli rüzgar nedeniyle brandaları parçalandı.