İDO ve BUDO'da çok sayıda sefer iptali var

İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;
İDO
07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya
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Kentte hafta sonu aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.<br><br>Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle \"doğa ve kültür yolu\"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.
Güneşin ortaya çıktığı bölgede karın sisle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.<br><br>Manzara, drone ile de görüntülendi.
Burası İsveç değil Sakarya: Karın sisle buluşması büyüleyici manzara oluşturdu
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, yağan karın sisle bütünleşmesi güzel manzara oluşturdu.
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AKOM; İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saati açıklayarak yurttaşların tedbirli olması konusunda uyardı.<br>
AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek.
AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:<br><br>\"Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir.\"
MURAT ONGUN DETAYLARI VERDİ<br><br>AKOM'un İstanbul için yaptığı uyarının detaylarını paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun ise megakentte kar yağışının başlayacağı saati net olarak paylaştı. İstanbul'da kar yağışının bu gece 22.00'den itibaren etkisini göstereceğini belirten Ongun, soğuk havanın cuma gününe kadar devam edeceğini aktardı.
Kar bu gece başlıyor
AKOM İstanbulluları uyardı: Kar bu gece başlıyor
AKOM yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı için İstanbulluları uyardı. Bu gece saat 22:00'de başlayacak...