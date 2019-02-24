Gündem İDO ve BUDOda sefer iptalleri
İSTANBUL

İDO ve BUDO'da seferler iptal edildi

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi DHA
İDO
İDO

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

REKLAM

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

/**/
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
TrumpABD'ye davet etti

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
PKK’ya yeni tabela

PKK’ya yeni tabela

​ABD, PKK'yı korumak için yeni bir 'çözüm' geliştirdi.
Perişanız

Perişanız

Avcılar Belediyesi'nin aylardır maaşlarını ödemediği işçiler isyan etti.
Eylemleri diri tutalım

Eylemleri diri tutalım

Kavala ile firari Dündar'ın Gezi eylemleri sırasındaki telefon görüşmeleri deşifre oldu.
İnsan haklarıkarneleri kırık

İnsan haklarıkarneleri kırık

​AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Avrupa'da yaşanan hak ihlâllerini masaya yatırdı.
Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

​Belediye başkan adayları yapı stoğunu mercek altına aldı.
Yeni sistemiçin tarih verildi

Yeni sistemiçin tarih verildi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sisteme ilişkin mesaj.
Batı'dan çıt yok

Batı'dan çıt yok

​Erdoğan, Mısır'da 9 gencin idamına ilişkin konuştu.
MHP Şentop'u destekleyecek

MHP Şentop'u destekleyecek

Bahçeli, TBMM başkanlığı seçimine ilişkin konuştu.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Kar yağışı birçok ilçede etkili oluyor.
Kadıköy'de dehşet

Kadıköy'de dehşet

Taksiye binen 3 kişi şoförü döverek öldürdü.
Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.