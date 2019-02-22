Gündem İdris Naim çürük elma
POLİTİKA

İdris Naim çürük elma

Saadet Partisi’nden (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İdris Naim Şahin’e kendi partisinden tepki var. SP’nin Eskişehir adayı Levent Baştürk, Şahin’i sağlam elma sepetindeki çürük elmaya benzetti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İdris Naim Şahin
İdris Naim Şahin

Adı, İYİ Parti’nin Ordu büyükşehir adayı olarak geçen ancak CHP’den veto yeyince aday olamayan eski İçişleri Bakanı Şahin’e son olarak Saadet Partisi sahip çıkmıştı. Ancak Şahin’in ittifakta sıkıntıya neden olan adaylığı SP’de de krize neden oldu. Parti içinde kapalı kapılar ardında dillendirilen eleştiriler artık açıktan paylaşılmaya başlandı.

SP’nin Eskişehir adayı Levent Baştürk, sosyal medya hesabında Şahin’e isim vermeden ‘çürük elma’ dedi. İşte Baştürk’ün o mesajı:

  • Milli Gazete’nin okunmasını sürekli salık verenler, gazetede yayınlanmış “İmam Gazali’nin oğluna nasihatleri” yazısındaki şu sözlere iyi kulak versinler: ‘Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma, hepsini çürütür.

Seçmenle dalga geçiyorlar
GÜNDEM
Seçmenle dalga geçiyorlar

Biz İdris Naim Şahin değiliz
GÜNDEM
Biz İdris Naim Şahin değiliz

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Seçmenle dalga geçiyorlar

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