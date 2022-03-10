Gündem İETT otobüsleri yine yolda kaldı Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi
İSTANBUL

İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi

İstanbullu'nun İETT çilesi karlı günlerde yine ikiye katlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastahanesi'nde görevli doktorlar ve personeller, İETT araçlarının yolda kalması nedeniyle karlı ve soğuk havada hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​İETT araçları yine yolda kaldı
İETT arızası sonrası vatandaşlar yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında İstanbullular, İBB'nin yetersiz önlemleri nedeniyle yollarda mahsur kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçı restoranında yemek yediğinin ortaya çıkması sonrası tepkilerin hedefi olmuştu.

Bugün İstanbul yeniden karlı yağışın etkisi altında ve vatandaşlar ulaşım sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor.

İSTANBULLU YİNE MAĞDUR

Tramvayların raydan çıktığı, otobüs ve metrobüslerin yolda kaldığı megakentte vatandaşlar yine sıkıntılar çekiyor.

İstanbullular, sosyal medyada yaşadıkları zorlukları paylaşarak İBB'ye tepkilerini dile getiriyor.

ÇİLEYE DÖNDÜ: GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜLER

Son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastahanesi çalışanları, İETT araçlarının yolda kalması sebebiyle karlı ve soğuk havada yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştı.

Vatandaşlar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kaldı" diyerek şikayet yağdırdı.

İETT otobüsü Beykoz'u savaş alanına çevirdi: Bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi
FOTOĞRAF 7
Title
Kaza, Beykoz’da Çubuklu Caddesinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Birol Erener kontrolünde olan Özel Halk otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra hareket etti.
Title
Şoförün iddiasına göre gaz pedalı takılı kalan otobüs bir süre sonra kontrolden çıktı. Durdurulamayan otobüs yolda bulunan başka bir Özel Halk otobüsü ile 3 otomobile çarptı. Otobüsün önüne alarak sürüklediği ve hurdaya dönen otomobil, 2 katlı müstakil bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Evin bodrum katına giren otomobilin içerisinde bulunan sürücü ile kazaya sebep olan otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Title
Ortalığın savaşa alanına döndüğü kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.
Title
Eve giren otomobilin içerisinde bulunan yaralı, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine yaralı halde teslim edildi.
Title
Kontrolden çıkarak kazaya sebebiyet veren Özel Halk otobüsünün şoförü Birol Erener “Duraktan yolcuları aldım çıktım. Yeşil ışık yandı bu tarafa doğru geliyordum. Otobüsün gaz pedalı takıldı. Gaz pedalı takıldığı için duramadım. Önümdeki arabaya vurmak zorunda kaldım. Buradaki ATM'nin önündeki arabaya vurdum. Sonra bu araç oradan önüme takıldı. Normalde gaz pedalı takılmasa bu şekilde bir kaza olmaz. Hata tamamen araçta, mekanik bir hatadan ötürü. Şoförlük hatası yok bu işte, inceleyebilirler. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yaralılara da geçmiş olsun, Allah şifalarını versin. Can kaybı yok şu anda 5-6 tane yaralı var galiba. Toplamda 3 otomobile , 1 otobüse vurdum otomobilin 1 tanesi binanın içinde. 30 km ile giden bir araba olsa, o hızla bu arabayı buraya sokmaz. Tamamen otobüsün pedalına takılmasından ötürü çıkan bir kaza. Her kese geçmiş olsun, Allah şifa versin\" dedi.
Title
Kontrolden çıkan otobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.<br>
Title
İETT otobüsü Beykoz'u savaş alanına çevirdi: Bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi
Beykoz'da gaz pedali takılı kalan İETT otobüsü kontrolden çıktı. Bir otobüs, üç otobobile çarpan araç, iki katlı bir evin de duvarını kırarak içine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada altı kişi yaralandı.

Sarıyer'de yola düşen kadını İETT otobüsü ezdi
FOTOĞRAF 6
Title
Olay saat 12.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen bir kadın İETT otobüsünün yaklaştığını görünce el kaldırarak yola doğru yürüdü.
Title
Bu sırada ayağı takılan kadın dengesini kaybederek kaldırımdan yola düştü.
Title
Yola düşen kadını fark etmeyen İETT otobüsü şoförü kadının üzerinden geçti.
Title
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Bacakları ezilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Sarıyer'de yola düşen kadını İETT otobüsü ezdi
İstanbul Sarıyer'de ayağı takılınca yola düşen kadının bacakları İETT otobüsünün altında kaldı.
Türkiye için tarihi gün

Türkiye için tarihi gün

Doğal gaz keşfiyle ilgili heyecanlandıran gelişme.
Kendi canını düşünmedi

'Kendi canını düşünmedi'

​Polis memuru Aysima'yı ölümden kurtardı kendisi yaralandı.
İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi

Şanlıurfa'da iki polisimizi şehit etmişti.

Vali Yerlikaya duyurdu

30 Mart'a kadar sekiz LNG gemisi gelecek.

Antalya'daki üçlü zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan barış mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.