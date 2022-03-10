İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi

Kontrolden çıkarak kazaya sebebiyet veren Özel Halk otobüsünün şoförü Birol Erener “Duraktan yolcuları aldım çıktım. Yeşil ışık yandı bu tarafa doğru geliyordum. Otobüsün gaz pedalı takıldı. Gaz pedalı takıldığı için duramadım. Önümdeki arabaya vurmak zorunda kaldım. Buradaki ATM'nin önündeki arabaya vurdum. Sonra bu araç oradan önüme takıldı. Normalde gaz pedalı takılmasa bu şekilde bir kaza olmaz. Hata tamamen araçta, mekanik bir hatadan ötürü. Şoförlük hatası yok bu işte, inceleyebilirler. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yaralılara da geçmiş olsun, Allah şifalarını versin. Can kaybı yok şu anda 5-6 tane yaralı var galiba. Toplamda 3 otomobile , 1 otobüse vurdum otomobilin 1 tanesi binanın içinde. 30 km ile giden bir araba olsa, o hızla bu arabayı buraya sokmaz. Tamamen otobüsün pedalına takılmasından ötürü çıkan bir kaza. Her kese geçmiş olsun, Allah şifa versin\" dedi.