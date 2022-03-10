İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi
İstanbullu'nun İETT çilesi karlı günlerde yine ikiye katlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastahanesi'nde görevli doktorlar ve personeller, İETT araçlarının yolda kalması nedeniyle karlı ve soğuk havada hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı.
Geçtiğimiz ocak ayında İstanbullular, İBB'nin yetersiz önlemleri nedeniyle yollarda mahsur kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçı restoranında yemek yediğinin ortaya çıkması sonrası tepkilerin hedefi olmuştu.
Bugün İstanbul yeniden karlı yağışın etkisi altında ve vatandaşlar ulaşım sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor.
İSTANBULLU YİNE MAĞDUR
Tramvayların raydan çıktığı, otobüs ve metrobüslerin yolda kaldığı megakentte vatandaşlar yine sıkıntılar çekiyor.
İstanbullular, sosyal medyada yaşadıkları zorlukları paylaşarak İBB'ye tepkilerini dile getiriyor.
ÇİLEYE DÖNDÜ: GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜLER
Son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastahanesi çalışanları, İETT araçlarının yolda kalması sebebiyle karlı ve soğuk havada yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştı.
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Vatandaşlar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kaldı" diyerek şikayet yağdırdı.