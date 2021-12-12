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İSTANBUL

İETT otobüsleri birbirine çarptı

Avcılar'da yağmur sonrası çamurlaşan yolda kayan İETT otobüsleri birbirine çarptı. Kaza sonrası çamurlu yolda mahsur kalan 3 İETT otobüsünü kurtarmak için uzun süre çalışma yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
İETT otobüsleri birbirine çarptı
Kayan otobüslerden biri yol kenarında durdurulan otobüse çarptı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Prof. Dr. Burhan Kuzu Caddesi'nde meydana geldi.

Şantiye alanından yola çıkan kamyonların cadde üzerinde biriktirdiği toprak yağmur sonrası çamur haline geldi.

Yokuş yukarı çamurlu yolu ilk fark eden İETT şoförü yolun kayganlaştığını anlayıp otobüsü yol kenarında durdurdu.

Ancak onun arkasından gelen iki İETT şoförü de çamurlu yokuştan çıkmaya çalışınca otobüsler yolda kalıp geri geri kaymaya başladı.

Kayan otobüslerden biri yol kenarında durdurulan otobüse çarptı.

DHA

"KAMYONLAR ÇIKTIKÇA ÇAMURLAR BİRİKMİŞ"

Kazada yaralanan olmazken çamurlu yolda mahsur kalan 3 İETT otobüsü nedeniyle Prof. Dr. Burhan Kuzu Caddesi, Fırat Caddesi istikametine trafiğe kapandı. Kaza sonrası olay yerine Avcılar Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

DHA

Çamurlu yolun bir kısmı temizlendikten sonra mahsur kalan İETT otobüslerinden biri kurtarıldı ancak geri geri kayarak arkasındaki İETT otobüsüne çarpan otobüsü kurtarmak için uzun süre çalışma yapıldı.


DHA

Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından yolda kalan iki İETT otobüsü de bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra olay yerine gelen iş makinesiyle yoldaki çamur tamamen temizlendi.

  • Olayı anlatan görgü tanıklarından Murat Yılmaz, "Buradan kamyonlar çıktıkça çamurlar birikmiş. Yağmurun yağmasıyla çamur balçıklaştı, İETT otobüsleri geçerken de kaza yaptı" diye konuştu.

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