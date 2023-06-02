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İETT otobüsüne binmek isterken altında kaldı: Kaza anı kameraya yansıdı

Bağcılar'da koşarak İETT otobüsüne yetişmek isteyen yolcunun aracın altında kalarak ezildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla otobüsün tekerleğinin altından çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

14:18 . 2/06/2023 Cuma
AA
Bağcılar'da İETT otobüsünün altında kalan vatandaş yaralandı.

Bağcılar'da İETT otobüsünün altında kalan vatandaş yaralandı.

Göztepe Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, ara sokaktan Maslak Caddesi'ne girmek için manevra yaptığı sırada bir yolcu koşarak otobüsün önünden yan tarafına geçti.


Şoföre seslenen yolcu, binmek için otobüsün yanında beklerken, manevra yapmaya devam eden aracın altında kalıp yaralandı.


Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.


Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.



"10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar"

Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak, “Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur" diye konuştu.




#İstanbul
#İETT
#kaza
#Bağcılar
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