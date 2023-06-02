İETT otobüsüne binmek isterken altında kaldı: Kaza anı kameraya yansıdı

Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak, “Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur" diye konuştu.