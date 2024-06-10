İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri Saraçhane'de İBB'yi protesto etti

"Ulaşım hizmeti veriyoruz. Bizim derdimiz var. İçeride şu an özellikle bu bayram üstü 3 bin 41 araca çok az miktar bir para verileceğini, 120-130 bin lira para verileceğini söylemişler. Bizim bir klima giderimiz 100 bin lira. Alacağımızı istiyoruz. Biz ödemelerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz." d