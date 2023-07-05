İfade özgürlüğü değil barbarlık

İsveç’te Kur’an- Kerim’in yakılması:

İsveç’in NATO’ya katılım müzakerelerinin yapıldığı, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’da NATO Zirvesi’nin toplanmasıyla ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir. Kur’an-ı yakmak ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Kur’an yakan kendini yakmıştır. Kur’an yakan ta cehennemin dibini boylamıştır.