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İfade özgürlüğü değil barbarlık

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek yapılanları barbarlık olarak niteledi. Eylemin kuşku verici olduğunu söyleyen Bahçeli, Kur'an yakan kendini yakmıştır. Kur'an yakan da cehennemin dibini boylamıştır" dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına “Barbarlığın özgürlüğü olamaz” diye tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına “Barbarlığın özgürlüğü olamaz” diye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına “Barbarlığın özgürlüğü olamaz” diye tepki gösterdi. Meclis’te toplanan MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

SKANDAL KUŞKU VERİCİ

İsveç’te Kur’an- Kerim’in yakılması:
İsveç’in NATO’ya katılım müzakerelerinin yapıldığı, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’da NATO Zirvesi’nin toplanmasıyla ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir. Kur’an-ı yakmak ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Kur’an yakan kendini yakmıştır. Kur’an yakan ta cehennemin dibini boylamıştır.

TÜRKİYE, FRANSA’YA BENZEMEZ

Fransa’daki olaylar:
Fransa, sömürge geçmişiyle ve varoşları dışlayan insafsız politikalarıyla yüzleşmelidir. Fransa’daki olayların Türkiye’ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa’nın Mudanya ve Kocaeli’nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini buradan bildirmek istiyorum. Türkiye Fransa’ya benzemez, Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez.



#İsveç
#Devlet Bahçeli
#MHP
1 saat önce
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