İfade özgürlüğü değil barbarlık

Devlet Bahçeli, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına “Barbarlığın özgürlüğü olamaz” diye tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına “Barbarlığın özgürlüğü olamaz” diye tepki gösterdi. Meclis’te toplanan MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, özetle şunları söyledi:
SKANDAL KUŞKU VERİCİ
SKANDAL KUŞKU VERİCİ
İsveç’te Kur’an- Kerim’in yakılması:
İsveç’in NATO’ya katılım müzakerelerinin yapıldığı, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’da NATO Zirvesi’nin toplanmasıyla ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir. Kur’an-ı yakmak ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Kur’an yakan kendini yakmıştır. Kur’an yakan ta cehennemin dibini boylamıştır.
TÜRKİYE, FRANSA’YA BENZEMEZ
TÜRKİYE, FRANSA’YA BENZEMEZ
Fransa’daki olaylar:
Fransa, sömürge geçmişiyle ve varoşları dışlayan insafsız politikalarıyla yüzleşmelidir. Fransa’daki olayların Türkiye’ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa’nın Mudanya ve Kocaeli’nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini buradan bildirmek istiyorum. Türkiye Fransa’ya benzemez, Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez.
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1 saat önce