İftara giden dedeye ölüm tehdidi

Avrupa Alevi Federasyonu destekli Marksist Aleviler, iftar programına katılan Alevi dedelerini tehdit ediyor. Ankara’daki programa katılmadan önce de tehditler aldığını söyleyen Anadolu İnanç Önderleri Derneği Başkanı Alevi dedesi Hıdır Bulut, “Programa katıldıktan sonra tehditler arttı. Bu tehditlerin Avrupa ve bazı lobiler tarafından desteklenen Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu destekli olduğunu biliyoruz. Bunların gayesi Türkiye’yi karıştırmak, birbirine düşürmektir. Beni arayıp ‘Seni Gazi Mahallesi’nde döveriz, vururuz. Sen akıllanmıyor musun?’ diye tehdit ettiler. Telefonla da kalmadı. Bir gün cemevinde otururken yanıma gelen biri ‘Dede sen neden Cumhurbaşkanının katıldığı iftara katıldın? Onlar kaybedecek, sen niye gidiyorsun? Günah işliyorsun, senin için çok kötü olacak, yapma!’ diye tehdit etti” dedi.

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Hıdır Bulut

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Tehditlere boyun eğmeyeceğini kaydeden Bulut şunları söyledi: “Dedeler ne kadar tehdit edilse de yüzde 80’i Cumhurbaşkanımızı desteklemekte kararlı. Cumhurbaşkanımızla ilişkimizden rahatsız oluyorlar. Bunlar Alevilerden rant elde ediyor. Eğer hükümet yardımcı olur sıkıntıları çözerse Aleviler rahat edecek. Bu da Alevilerin Marksistler tarafından sömürülüp rant malzemesi yapılmasının önüne geçecek. Biz her zaman devletimizin yanındayız. AK Parti’den başka hangi parti ya da siyasetçi Alevilerin sorunlarını dinledi? Bu yüzden biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız.”