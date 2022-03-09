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İSTANBUL

İGA'dan yolculara 'kar' uyarısı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 10 ve 11 Mart tarihlerinde bileti olan yolcuları, kentte etkili olacak kar yağışı nedeniyle havalimanına gelmeden ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

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Haber Merkezi AA
İGAdan yolculara kar uyarısı
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İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz." denildi.

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