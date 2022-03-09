İGA'dan yolculara 'kar' uyarısı

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye etrafı ateş çemberi iken kritik adımlar atmasaydı hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'nın açılış törenine katıldı.



Burada öğrencilere seslenen Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Sahada güçlü olmalıyız. Kısa tabirle görmeden görmek, vurmadan vurmak gerekiyor. Çünkü sahanın insafı yok, lüksü yok. Özür dilerim yok. Geri adım yok. Sahada varsanız varsınız, yoksanız yok. Türkiye son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığı adımlar ile ön alamasaydı, hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik.



Daha da illeri kabiliyet ve unsurlar ile sahada olup bunu daha da ileri noktaya taşımak isteriz. Bu konuda da en önemli unsurumuz tabi ki insan kaynağı. İnsan kaynağı deyince de iyi yetişmiş, kendine güvenen, özgüveni yüksek ideali olan insan kaynağı. Onu da sizlerde görüyoruz. Sizler için sürekli şunu söylüyoruz; 'Bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız.' Sizler daha iyisini yaparsınız' dedi.