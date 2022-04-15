Iğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı Iğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı. Öte yandan baba Araslı'nın jandarmadaki ifadesinde, tarlada gördüğü iki kişiyi korkutmak amacıyla ateş açtığını ve bunların oğlu ile arkadaşı olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Ayrıca cinayette kullanılan kalaşnikof silah, baba Araslı'nın gösterdiği yerde ele geçirildi.

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