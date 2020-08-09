İHA görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti: Ormanlık bölgeyi ateşe vermeleri saniye saniye görüntülendi

İHA görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti: Ormanlık alana ateşe verdiler

Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı.



Teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak, Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu.



Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.