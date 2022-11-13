Gündem İHAlar buldu Fırtınalar vurdu
ANKARA

İHA'lar buldu Fırtınalar vurdu

MSB, keşif gözetleme görevi yapan İHA’ların, atışa hazır hâlde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit ettiğini, teröristlerin bulunduğu bölgenin derhâl ateş destek vasıtalarınca güçlü şekilde vurulduğunu duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İHAlar buldu Fırtınalar vurdu
MSB

Milli Savuna Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır hâlde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.

Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi."

İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı
GÜNDEM
İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi

Sözcü Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama
GÜNDEM
Sözcü Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama

PKK elebaşı Karasu'dan TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya övgü dolu sözler
DÜNYA
PKK elebaşı Karasu'dan TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya övgü dolu sözler
25 hesap tespit edildi

25 hesap tespit edildi

​EGM provokatif paylaşımlara karşı harekete geçti.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı.
Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Adanın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

​Fuat Oktay'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamada 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

Can kaybı ve yaralılar var: Ekipler bölgeye sevk edildi.

Teröre karşı ortak ses

Teröre karşı ortak ses

​Patlama sonrası siyasilerden art arda mesajlar.

Bahçeli: Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz.

​7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

​Aleyna yoğun bakımda: Ehliyetsiz sürücü serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.