Gündem İHAlar Mavi Vatandan sonra Yeşil Vatanın korunmasına da katkı sağlıyor
ANKARA SAVUNMA SANAYİ

İHA'lar Mavi Vatan'dan sonra Yeşil Vatan'ın korunmasına da katkı sağlıyor

Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 462 saat uçuş yaptığı öğrenildi. Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları sahadan aldıkları anlık görüntülerde hava araçlarının yangınlarla mücadelesi de yer aldı.

Haber Merkezi AA
İHAlar Mavi Vatandan sonra Yeşil Vatanın korunmasına da katkı sağlıyor
İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 462 saat uçuş yaptı.

Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor.

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Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları, sahadan aldıkları anlık görüntüleri ilgili merkezlere aktarıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'ların söndürme çalışmalarına destek kapsamında 462 saat uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. İHA'lardan çekilen görüntülerde hava araçlarının yangınlarla mücadelesi de yer aldı.

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Söz konusu uçuşlarla söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile bildirildi.

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