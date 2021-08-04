İHA'lar Mavi Vatan'dan sonra Yeşil Vatan'ın korunmasına da katkı sağlıyor Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 462 saat uçuş yaptığı öğrenildi. Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları sahadan aldıkları anlık görüntülerde hava araçlarının yangınlarla mücadelesi de yer aldı.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2021, 09:50 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2021, 09:56 AA