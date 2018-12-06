Gündem İhanet notucezasız kalmadı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İhanet notu cezasız kalmadı

FETÖ’nün finansörü Akın İpek’in Türkiye’ye iade edilmesinin önüne geçerek, İngiltere’ye Adalet Bakanlığı’ndan habersiz olarak bilgi notu gönderen Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı. Hakkındaki inceleme süren Murat, skandalın ortaya çıkmasının ardından Türkiye’ye çağrılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Murat
Abdullah Murat

Adalet Bakanlığı, İngiltere’de bulunan FETÖ’nün finansörü Akın İpek’in Türkiye’ye iade edilmesi sürecinde, bakanlıktan bağımsız olarak İngiliz makamlarına bilgi notu geçen Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat hakkında yeni bir karar aldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Murat’ı Türkiye’ye çağıran bakanlık, ihanet notunun mimarını görevden aldı. Murat hakkındaki incemeler ise sürüyor.

30 KASIM’DA ORTAYA ÇIKTI

FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek'in iade sürecinde İngiltere makamlarına gönderdiği yazıya ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve Türkiye'ye çağrılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat'ın görevden alındığı öğrenildi. Adalet Bakanlığınca hakkında 30 Kasım'da inceleme başlatılan ve aynı tarihte Türkiye'ye çağrılan Murat, Londra Adalet Müşavirliği görevinden alındı. Konuya ilişkin yürütülen incelemenin sürdüğü bildirildi.

İngiltere, Akın İpek’in Türkiye’yeniade talebini reddetmişti.

KENDİ İNİSİYATİFİYLE BİLGİ NOTU HAZIRLAMIŞ

Adalet Bakanlığı, FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan yazıyla ilgili açıklama yapmıştı. Söz konusu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Sanık ve avukatlarının, Türkiye’deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.”

REKLAM

YAZIŞMA USULLERİ İLE UYUŞMAMAKTADIR

Açıklamada ayrıca, “Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı, herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” denildi.

/**/
250 kadın idamdan kurtuldu

250 kadın idamdan kurtuldu

​Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ'a katılanlardan geriye insani dram kaldı.
Tek istekleri sıcak bir yuva

​İBB'nin Esenyurt'taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı.
SoğukSavaş korkusu

SoğukSavaş korkusu

​ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma Avrupa'yı tedirgin etti.
Sapkınlıktasınır yok!

Sapkınlıktasınır yok!

​FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir itiraf geldi.
Fransa'dayumruklar sıkıldı

Fransa'dayumruklar sıkıldı

​65 bin polise görev çağrısı.
Hesap zamanı

Hesap zamanı

​Belediyenin parasını PKK'ya aktarmışlar.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Türkiye'den izin isteyecek

Türkiye'den izin isteyecek

Pentagon, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermek istiyor.

14 adayı daha açıklayacak

14 adayı daha açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 ilin adayını açıklamıştı.

Deprem kaçınılmaz

Deprem kaçınılmaz

1999 depremini bilen profesörden uyarı: 3 bölgede yaşanacak.

Terörün finanskaynağına darbe

Terörün finanskaynağına darbe

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'deokullar tatil

Mersin'deokullar tatil

Sağanak alarmı sonrası eğitim-öğretime ara verildi.
Gerekencevabı veririz

Gerekencevabı veririz

Trump'ın Rusya'yı suçlamasının ardından Putin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.