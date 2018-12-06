İhanet notu cezasız kalmadı

Adalet Bakanlığı, İngiltere’de bulunan FETÖ’nün finansörü Akın İpek’in Türkiye’ye iade edilmesi sürecinde, bakanlıktan bağımsız olarak İngiliz makamlarına bilgi notu geçen Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat hakkında yeni bir karar aldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Murat’ı Türkiye’ye çağıran bakanlık, ihanet notunun mimarını görevden aldı. Murat hakkındaki incemeler ise sürüyor.

30 KASIM’DA ORTAYA ÇIKTI

FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek'in iade sürecinde İngiltere makamlarına gönderdiği yazıya ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve Türkiye'ye çağrılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat'ın görevden alındığı öğrenildi. Adalet Bakanlığınca hakkında 30 Kasım'da inceleme başlatılan ve aynı tarihte Türkiye'ye çağrılan Murat, Londra Adalet Müşavirliği görevinden alındı. Konuya ilişkin yürütülen incelemenin sürdüğü bildirildi.

İngiltere, Akın İpek’in Türkiye’yeniade talebini reddetmişti.

KENDİ İNİSİYATİFİYLE BİLGİ NOTU HAZIRLAMIŞ

Adalet Bakanlığı, FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan yazıyla ilgili açıklama yapmıştı. Söz konusu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Sanık ve avukatlarının, Türkiye’deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.”

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YAZIŞMA USULLERİ İLE UYUŞMAMAKTADIR

Açıklamada ayrıca, “Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı, herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” denildi.