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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İhanet orada başladı

Hain kalkışmada İstanbul’da hedef alınan noktaların başında köprüler geldi. Boğaziçi ve FSM’yi kapatan darbeciler, üzerlerine yürüyen vatan evlatlarına kurşun yağdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aralarında Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın motosikletli eskort timinin başı olarak görev yapan polis memuru Kemal Tosun’un da yer aldığı toplam 34 kişi Boğaziçi Köprüsü’nde şehit düşerken, 318 kişi de gazi oldu.
Aralarında Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın motosikletli eskort timinin başı olarak görev yapan polis memuru Kemal Tosun’un da yer aldığı toplam 34 kişi Boğaziçi Köprüsü’nde şehit düşerken, 318 kişi de gazi oldu.

Darbenin ilk başladığı yerlerin başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ( Boğaziçi Köprüsü) geliyordu. 21.46’da köprü, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikametinde kapatıldı. Önce iki araçla gelen cuntacılara tanklar da eklenerek tam bir barikat oluşturuldu.

Yaklaşık 50 asker yer alıyordu. Köprünün belli yerlerine keskin nişancılar yerleştirildi. Saat 23.00’dan itibaren yüzlerce vatandaş köprüye akın etti. Bu sayı, Cumhurbaşkanı’nın duyurusundan sonra binlere tırmandı. Halk darbecilerin üzerine defalarca tekbirlerle yürüdü. Her defasında 4-5 yaralı 1-2 şehit verildi. Şehitler özellikle kalplerine ve başlarına hedef alınarak sıkılmış kurşunlarla şehadete ulaştı.

Beylerbeyi yönünden asker ve mühimmat dolu bir otobüs, darbecilere desteğe giderken halk tarafından durduruldu. Askerler teslim alınarak polis merkezlerine götürüldü. Sabaha karşı tanklardan da ateş edildi. 06.30 sularında mermisi biten cuntacılar teslim oldu. 38 kişinin şehit edildip yüzlerce kişinin yaralandığı Boğaziçi Köprüsü’nün ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.

FSM’DEKİ OLAYLAR

Cuntacıların bir diğer hedefi de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) oldu. Tanklar saat 22.45 civarı kısmen, saat 01.00 civarında ise köprünün kontrolünü tamamen ele geçirdi. Bu sebeple direnişin ilk başladığı yerlerden biri de FSM olarak gösterildi.

FSM’nin tanklar tarafından kapatıldığı haberi duyulduğunda Beykoz bölgesindeki vatandaşlar infial halindeydi. Yerel yönetimin de yönlendirmesi ile halk köprüye yürüdü. Kritik noktalar belediye kamyonları tarafından tutuldu.

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Ardından askerleri ikna çabaları başladı. Halkın girişimlerine karşı cuntacılar önce havaya, ardından halka ateş açtı. Çatışmalarda İsmail Kefal şehadete erişti. İlerleyen saatlerde darbecilerden geri alınan FSM Köprüsü sabaha karşı tekrar trafiğe açıldı.

  • Köprüden yeni görüntüler
  • 3 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan 15 Temmuz’a ait görüntüler, FETÖ ihanet girişimine karşı halkın şanlı direnişini gözler önüne seriyor. Görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52’den, teslim oldukları saat 06.15’e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları, tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor. İlk kez ortaya çıkan görüntülerde adeta tek vücut olan vatandaşlar, köprü üzerinde eli silahlı darbeci askerlerle karşı karşıya geliyor. Darbeci komutanın “vur” emrini vermesinin ardından hainlerin kurşunlarıyla yaralanan vatandaşlar, diğer vatandaşlar tarafından taşınarak hastaneye gönderiliyor.
  • MAHŞER YERİ
  • Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mahşeri bir kalabalığın yaşandığı Boğaziçi Köprüsü’nde darbeci askerlerin gözlerini kırpmadan, Türk bayrağını dalgalandıran vatandaşları hedef aldığı görülüyor. Boğaziçi Köprüsü’nde Söğütlüçeşme istikametindeki metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerinde darbeci askerlerin top atışı sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor. Yaralılara ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılıyor. Daha sonra sedye ile ağır yaralı vatandaşlar, kana bulanan duraktan götürülüyor.

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler: Motosikletiyle şehadete böyle gitti
OYNAT 02:36
15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler: Motosikletiyle şehadete böyle gitti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) darbeci askerlere direnirken şehit olan Yılmaz Ercan'ın motosikletinin üzerinde vurulma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletiyle vatandaşların arasından geçerek darbeci askerlere doğru ilerleyen Ercan'ın kısa sürede kurşunların hedefi olma anı ve cenazesinin sabaha karşı gelen ambulansa konulmasının ayrıntıları yer alıyor.

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