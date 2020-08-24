İHH Giresun'da: Felaket havadan görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde başlayan sağanak yağışla birlikte Giresun’da dereler taştı, birçok yol ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle Dereli ilçesine ana yoldan ulaşım sağlanamadı. Çok sayıda ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. İlçede elektrik kesintisi meydana geldi, su şebekesi çöktü, alt yapı tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Kayıp vatandaşlar için AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi. Bölgede hala kayıp vakaları söz konusu. Şehirde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçenin ihya ve inşasına yönelik çalışmalar hayat normale dönene kadar sürdürülecek.
Bölgedeki felaketi haber alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Komisyonuna bağlı Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara destek oldu. İHH Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, bölgede hem tahliye hem de arama kurtarma çalışmalarına başladı. İstanbul, Bursa, Sakarya, Konya, Ağrı, Samsun ve Ordu’daki ekipler bölgeye sevk edildi. İHH ekipleri, ilk etapta 15 gün boyunca 50 kişilik ekibiyle bölgede hizmet vermek için planlamasını yaptı.
Afet havadan görüntülendi
İHH ekipleri, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağladı. Bu kapsamda ekipler, selin şehirde açtığı yarayı gözler önüne sermek amacıyla drone ile hasarı görüntüledi.
Giresunlular tek tek arandı
- Sağanak yağışın ardından İHH İletişim Merkezi de harekete geçti. Afetin gerçekleştiği Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde İHH sistemine kayıtlı bulunan bağışçı, gönüllüleri ve afetzedeler tek tek aradı. Aranan kişilerin bir ihtiyaçları olup olmadığını tespit edildi ve gelen talebe göre ekiplerin bölgedeki çalışmalarına yön verildi. Afetzedelere, vakıf tarafından geçmiş olsun dilekleri iletildi.
5 farklı kalemde yardım
İHH’nın Giresun’da bugüne kadar gerçekleştirdiği diğer faaliyetler ise şu şekilde:
-2 bin kişiye sıcak çorba dağıtıldı
-İHH Kadın Kolları, psikososyal destek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor
-3 adet Off-Road aracı engebeli arazide tahliye çalışmalarına katkı sağlıyor
-Hatay’dan yola çıkan İHH Mobil Aşevi, bugün bölgede hizmet vermeye başlayacak; hayat normale dönene kadar ilçeden ayrılmayacak
-Afetzedelere temiz su ulaştırılıyor