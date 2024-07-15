İhraçlara ‘titiz’ inceleme

15 Temmuz 2016 kalkışması sonrasında kamunun FETÖ’den arınması için ihraçlar peş peşe gelirken itirazları da oluşturulan OHAL Komisyonu karara bağladı. Komisyon, 18 bin kişiye kamuya dönüş için vize verdi. 22 Mayıs 2017’de göreve başlayan Komisyon, 17 Temmuz 2017’den itibaren başvuruları, elektronik ortam üzerinden aldı. Başvuru dosyaları hakkındaki karar verme süreci 22 Aralık 2017’de başlayan Komisyon’un görev süresi 22 Ocak 2023’te sona erdi.

500 BİN EVRAK

FETÖ başta olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu’nca, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı veya gruplara üyeliği, irtibat ya da iltisakı bulunanlar mercek altına alındı. 65’i raportör olmak üzere, toplam 205 personeliyle belirlenen kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışma yürüten OHAL Komisyonu, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen yaklaşık 500 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemini gerçekleştirdi. Oluşturulan özel bir bilgi işlem altyapısı sayesinde her bir başvuru dosyası, detaylıca ele alınarak gerekçeli karara bağlandı.

116 KRİTER İLE İNCELEME

Adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespitler, ceza yargılaması sonuçları, ByLock kullanım kayıtları, Bank Asya işlemleri, örgütle iltisaklı sendika üyeliği, dernek, vakıf ve federasyon kayıtları ve yöneticilik pozisyonları, örgüt bağlantılı kuruluşlarda çalışma kağıtları değerlendirerek başvurucuların dosyası, 116 kriter başlığı altında analiz edildi. Şüphelilerin kamu görevlerinden çıkarılmasında, örgüt bağının kurulması yeterli sebep görüldü.

127 BİN RET, 18 BİN ONAY

Görev süresi boyunca 127 bin 292 başvuru yapılan Komisyon’da 17 bin 960 başvuru kabul edildi. Buna karşılık 109 bin 332 dosyaya ise reddedildi. Komisyon, görev süresi içerisinde başvuruların tamamını karara bağlayarak kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete gibi kuruluşların aralarında yer aldığı 72 kuruluş hakkındaki KHK iptali başvurusu kabul edildi. Başvuruları kabul edilenlerin ise kamu görevinden çıkarıldığı tarihten iade edildiği tarihe kadar geçen sürede mali ve sosyal haklarının geri alınabileceği iletildi.

RED SEBEPLERİNE GÖRE TASNİF

Başvurusu reddedilen şüphelilerin yüzde 50’si FETÖ’yle iltisaklı kuruluşlara mali destek ve para transferi yapan kişilerden oluşurken, yüzde 40’ını Fethullah Gülen’in çağrısı sonrası Bank Asya'da işlem yapanlardan oluştuğu kaydedildi. Ayrıca reddedilenlerin yüzde 35’i ByLock kullanıcısı iken bunlardan yüzde 30’luk bir kısmın ise emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığına dair tespitlere yer verildi. ‘Ret’ alanların yüzde 26'sında örgütle iltisaklı sendika, dernek ve vakıf üyeliği bilgisi bulunurken, darbe davalarında yargılananların yüzde 17, örgütsel amaçlı ankesör ve operasyonel hat kullandığı deşifre olanların ise yüzde 12 oranında olduğu bildirildi.



