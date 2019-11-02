Gündem İhram yurt dışına açılacak
ERZURUM

İhram yurt dışına açılacak

Aziziye Belediyesi, ülke ve yöre ekonomisine gelir sağlaması için ulusal ve uluslararası fuarlarda stant açarak coğrafi işarete sahip ihramın tanıtımını yapıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Amacımız uluslararası coğrafi işaret almak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği
Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği

Erzurum’da, tamamen koyun yününden üretilen asırlık kumaş ihramın yurt dışında pazar bulması için çalışma yürütülüyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ihram, son yıllarda gençlerin bu üründen giyecekleri tercih etmemesi nedeniyle gelinlerin çeyizlerinde süs ya da hediyelik eşya olarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Halk arasında ‘ehram’ olarak adlandırılan kumaşın yok olmaması için büyük emek sarf eden kadınlar, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) bünyesinde kurulan atölyede el emeği, göz nuru ihramları üretiyor.

Asırlık kumaşın ülke ve yöre ekonomisine gelir sağlaması için yurt dışında pazar arayışına giren Aziziye Belediyesi de ulusal ve uluslararası fuarlarda stant açarak yöreye özgü ihramın tanıtımını yapıyor.

‘KAZANÇTAN PAY VERİYORUZ’

M. Cevdet Orhan

İhramın akademik çalışmalar ve girişimler sonucu coğrafi işaret aldığını, tescillenmesinin ardından ilgi görmeye başladığını ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İhrama kazandırdığımız farklılıklar tamamen atölyede çalışan arkadaşlarımızın hayal gücüne dayanıyor. Bu kumaşı kullanmak isteyen diğer tasarımcılara da coğrafi işaret mahreci ile gönderiyoruz ve kendi tasarımlarında bu ürünü kullanıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ekonomik katma değer sağlayarak hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de bu alanda faaliyet gösteren herkese kazançtan pay veriyoruz” dedi.

AMAÇ; ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARET ALMAK

  • Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Aziziye standını ziyaret ettiğini anımsatan Orhan, “Hanımefendi ihramın uluslararasına taşınmasıyla ilgili bize tavsiyelerde bulundu. Biz de bundan yola çıkarak birtakım çalışmalar yapıyoruz. Tanıtım çalışmalarının sonucunda inşallah ihramın yurt dışına açılmasını sağlayacağız. Burada amacımız uluslararası coğrafi işaret almak” diye konuştu.
  • Erzurum Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Hülya Saltuklu da atölyede ihramdan kadın, erkek giyiminin yanı sıra hediyelik ev eşyası gibi ürünler yaptıklarını anlattı.
  • Saltuklu, “Katıldığımız fuarlarda ilgi gördükçe yurt dışından talep gelmeye başladı. Japonya’dan gelen turistler, ülkelerinde yapacakları el sanatları sergisinde ihrama yer verecekler. Bunun dışında Almanya’dan bir tasarımcı ihramları bizden alıp kendi tasarımıyla piyasaya sunacak. Ürünlerimizi hem kendimiz pazarlayacağız hem de ham madde olarak satacağız” dedi.

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