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EĞİTİM

İhtisaslaşacak 5 üniversite daha açıklandı

YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında seçilen 5 yeni üniversite, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın katıldığı toplantıda açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yekta Saraç
Yekta Saraç

Saraç, burada yaptığı konuşmada, YÖK olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ni 2015'te başlattıklarını hatırlattı.

BAŞVURULAR İNCELENDİ

Bu süreçte ilk olarak "bölgenin mevcut durumu", "üniversitenin potansiyeli", "bölge-üniversite ilişkisi" gibi ana üç parametre ile pek çok alt parametre dikkate alınarak üniversitelerin sundukları öz değerlendirme raporlarının YÖK'te incelendiğini ve ilk 5 üniversitenin seçildiğini anımsatan Saraç, bu gelişmenin ardından başvurular arasından yine aynı kriterler kullanılarak aynı amaçla 5 yeni üniversitenin daha belirlendiğini bildirdi. Saraç, bu üniversitelerin ve ihtisas alanlarının, Aksaray Üniversitesinin "spor ve sağlık", Kastamonu Üniversitesinin "ormancılık ve tabiat turizmi", Muş Alparslan Üniversitesinin "hayvancılık", Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin "çay", Siirt Üniversitesinin "tarım ve hayvancılık" olduğunu söyledi.

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