Gündem İhtiyaç sahibi bin 200 aileye et yardımı
İSTANBUL

İhtiyaç sahibi bin 200 aileye et yardımı

Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattı. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi bin 200 aileye 4 kilo kırmızı et dağıtıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İhtiyaç sahibi bin 200 aileye et yardımı
​İhtiyaç sahibi bin 200 aileye et yardımı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in göreve başlamasının ardından kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara et dağıtımı yaptı. Müdürlük bünyesinde düzenlenen program çerçevesinde kesim gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim işlemlerini Başkan Özdemir’ de yerinde takip etti. Kesilen hayvanlardan elde edilen etler, paketler halinde hazırlanarak araçlara yerleştirildi. Görevliler, etleri adresleri daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evine ulaştırdı. Kendilerine et ikram edilen vatandaşlar da başta Başkan Özdemir olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“PAYLAŞMAK SADECE BAYRAMLARLA SINIRLANDIRILMAMALI”

Paylaşmanın rahmet ve bereket olduğu düsturuyla hareket ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Paylaşmak sadece Kurban ve Ramazan gibi dini bayramlarla sınırlandırılmamalıdır. Biz ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Yıl içinde belirli periyodik aralıklarla kuru gıdadan kıyafete ve kırtasiyeye kadar farklı kalemlerde yardımlarda bulunuyoruz. Şimdi de bin 200 haneye parçalanmış, hazır ve taze bir şekilde 4 kilo et götürdük. Afiyet olsun, şifa versin İnşallah. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. Bundan sonraki süreçte de gücümüz yettiğince yardımlara devam edeceğiz” diye konuştu.

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