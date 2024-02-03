İhtiyaç sahibi emekliye 5 bin TL

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyoekonomik durumlarına bakılarak emeklilere ayda 5 bin TL vereceklerini açıkladı. Keçiören'de medya mensupları ile bir araya gelen Altınok, "Şu an ABB'nin destek verdiği kaç emeklimiz varsa, ihtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz." dedi. Altınok, "Doğalgaz desteği bin lira vereceğiz. Yine 2 bin 500 liralık bir kart vereceğiz” ifadelerini kullandı. Ankara'yı tarımın da başkenti yapacaklarını söyleyen Altınok, “Çiftçimize 500 litre ile 1 ton arası mazot desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.