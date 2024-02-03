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İhtiyaç sahibi emekliye 5 bin TL

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Turgut Altınok, başkentteki ihtiyaç sahibi emeklilere ayda 5 bin TL vereceklerini açıkladı.

04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:39 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyoekonomik durumlarına bakılarak emeklilere ayda 5 bin TL vereceklerini açıkladı. Keçiören'de medya mensupları ile bir araya gelen Altınok, "Şu an ABB'nin destek verdiği kaç emeklimiz varsa, ihtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz." dedi. Altınok, "Doğalgaz desteği bin lira vereceğiz. Yine 2 bin 500 liralık bir kart vereceğiz” ifadelerini kullandı. Ankara'yı tarımın da başkenti yapacaklarını söyleyen Altınok, “Çiftçimize 500 litre ile 1 ton arası mazot desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.



#Yerel Seçim
#Siyaset
#Turgut Altınok
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