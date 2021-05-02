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İhtiyaç Sahiplerine 10 Bin Gıda Paketi

Kızıltepe Kaymakamlığı koordinesinde Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için 10 bin gıda paketi hazırladı.

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İhtiyaç Sahiplerine 10 Bin Gıda Paketi
Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına başlandı. Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile hazırlanan gıda paketleri titizlikle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kaymakam/Belediye Başkan V. Hüseyin Çam’ın mesajını ihtiyaç sahibi ailelere iletip gıda paketlerine teslim eden Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor

Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu olarak ramazan ayında gıda dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz diyen Çam: “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalar yapıyoruz. 156 gönüllü çalışanımız ve 24 aracımızla ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını ulaştırıyoruz. Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu ile yardımları tek bir çatı altında toplayarak, kaymakamlık, belediye ve diğer yardımcı kuruluşlar tarafından dağıtılacak yardımların ihtiyaç sahiplerinin eline en iyi şekilde geçmesini sağlıyoruz. Kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek bağlamında 7 gün yirmi dört saat çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Çam: “İnsanlık olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu salgın bizleri her noktada zorlamaktadır. Biz de hem devletimizin imkanlarını hem de hayırsever vatandaşlarımızın imkanlarını bir araya getirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışıyoruz. Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu’nda çalışan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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