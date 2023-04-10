İhtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal kartla gülüyor

İlçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca destek veren Meram Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da sosyal yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Ramazan ayı içerisinde 3 bin 506 aileye 5 milyon 382 bin TL değerinde alışveriş yapabilecekleri sosyal kart tanımlaması yapıldı. Öte yandan Kızılay ile yapılan ortak protokol çerçevesinde sistemde kayıtlı yine 3 bin 506 aileye Gıda Kolisi Yardımı, 1902 aileye nakdi yardımı yapılırken deprem bölgeleri de unutulmadı. Bu kapsamda Konya Büyükşehir, Meram, Selçuklu ve Karatay belediyelerinin iş birliğinde deprem bölgesine 23 bin gıda kolisi gönderimi gerçekleştirildi. Yine bayram öncesi depremzedeler için giysi hediyeleri hazırlandı.

Meram’ın önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sosyal belediyecilik hizmetleriyle de örnek çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GEREKLERİ YAPILIYOR

Başkan Kavuş, bu Ramazan ayında da bunun yansımalarının en güzel şekilde görüldüğünü ifade ederken “İlçemizde nerede ihtiyaç sahibi bir aile varsa elimizden geldiğince ve imkanlarımız çerçevesinde yanlarında olmaya çalıştık. Dönüşen ve gelişen sistemimizle sosyal belediyeciliğin gereklerini fazlasıyla yerine getiriyoruz. Ailelerimizin, Ramazan ayını en güzel ve rahat şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla destek verildi” diye konuştu.

TÜM TÜRKİYE’NİN SORUMLULUĞU

Bu mübarek ayda ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin sorumluluğunu taşıdıklarına değinen Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü: Sorumluluğunu taşıdığımız bir kesim daha var; deprem mağdurları. Eski günlerine kavuşuncaya kadar tüm Türkiye’nin sorumluluğunda. Bu sebeple Ramazan dolayısıyla gıda kolileri, giyim kartları gibi ekstra yardımlarla da onların yanında olmaya ve destek vermeye devam ediyoruz.”











