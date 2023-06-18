‘İhtiyacımız kalmadı’ diyene kadar oradayız

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın Brüksel Kent Zirvesi, Metropolis Genel Kurulu ve UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda dünya belediyelerine seslendi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile dünyanın birçok şehrinden yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı “Depremin Ardından Belediye Başkanları ile Buluşma” toplantısında konuşan Başkan Altay, Konya olarak bu süreçte depremin en çok etkilediği Hatay’ı ayağa kaldırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

ŞEHİRLERİMİZİ BİRLİKTE GÜÇLENDİRMELİYİZ

Dünyanın farklı şehirlerinden UCLG üyelerinin katıldığı toplantıda Hatay’da yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Altay, “Bölgede bulunduğumuz süre boyunca; bir olmanın, birlik olmanın, dayanışma içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu çok yakından tecrübe ettim. Konya olarak tüm hemşehrilerimizle birlikte Hatay’da tek vücut hareket ettik. Yaşadığımız bu acı tecrübeden hepimizin çok önemli dersler çıkarması gerekiyor. Hem UCLG çatısı altında hem de diğer iş birliklerimizle; şehirlerimizi olası afetlere karşı hep birlikte güçlendirmeliyiz” dedi.

İNGİLTERE BÜYÜKLÜĞÜNDE YIKIM

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “14 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği bu büyük felaket, 300 binden fazla binanın yıkılmasına ya da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Burada neredeyse İngiltere büyüklüğünde bir alandan ve büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk andan itibaren çok zorlu bir süreçle karşılaştık. Hâlihazırda şehirlerimizdeki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanarak, yeniden inşa süreci başladı. Bu yeniden yapılanma süreci, oldukça hızlı ve planlı bir şekilde ilerliyor. Konya olarak Hatay’daki diğer tüm çalışmalarımızın yanında, yeniden yapılanma sürecine de katkı sağlıyoruz.”

OMUZ OMUZA MÜCADELE

Hatay’da arama-kurtarmadan lojistiğe, temiz içme suyu temininden altyapıya, enerjiden haberleşmeye, konteyner kentlerden gıdaya kadar birçok alanda insani yardımda bulunduklarını anlatan Başkan Altay, “Depremin ardından devletimiz tüm imkânlarıyla ve tüm kurumlarıyla seferber oldu. Türkiye’deki onlarca yerel yönetimimizle, milyonlarca vatandaşımızla ve dünyanın dört bir yanından yardıma koşan insanlarla birlikte omuz omuza mücadele ettik” diye konuştu.







