|
Gündem

‘İhtiyacımız kalmadı’ diyene kadar oradayız

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Brüksel’de düzenlenen Kent Zirvesi’ne katıldı. Hatay’ı ayağa kaldırmak için yaptıkları çalışmaları sıralayan Altay, “Oradaki insanlarımız ‘Artık sizlere ihtiyacımız kalmadı’ diyene kadar orada olacağız” dedi.

04:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başkan Uğur İbrahim Altay, Brüksel'de Konya'nın deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı.

Başkan Uğur İbrahim Altay, Brüksel'de Konya'nın deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın Brüksel Kent Zirvesi, Metropolis Genel Kurulu ve UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda dünya belediyelerine seslendi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile dünyanın birçok şehrinden yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı “Depremin Ardından Belediye Başkanları ile Buluşma” toplantısında konuşan Başkan Altay, Konya olarak bu süreçte depremin en çok etkilediği Hatay’ı ayağa kaldırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

ŞEHİRLERİMİZİ BİRLİKTE GÜÇLENDİRMELİYİZ

Dünyanın farklı şehirlerinden UCLG üyelerinin katıldığı toplantıda Hatay’da yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Altay, “Bölgede bulunduğumuz süre boyunca; bir olmanın, birlik olmanın, dayanışma içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu çok yakından tecrübe ettim. Konya olarak tüm hemşehrilerimizle birlikte Hatay’da tek vücut hareket ettik. Yaşadığımız bu acı tecrübeden hepimizin çok önemli dersler çıkarması gerekiyor. Hem UCLG çatısı altında hem de diğer iş birliklerimizle; şehirlerimizi olası afetlere karşı hep birlikte güçlendirmeliyiz” dedi.

İNGİLTERE BÜYÜKLÜĞÜNDE YIKIM

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “14 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği bu büyük felaket, 300 binden fazla binanın yıkılmasına ya da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Burada neredeyse İngiltere büyüklüğünde bir alandan ve büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk andan itibaren çok zorlu bir süreçle karşılaştık. Hâlihazırda şehirlerimizdeki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanarak, yeniden inşa süreci başladı. Bu yeniden yapılanma süreci, oldukça hızlı ve planlı bir şekilde ilerliyor. Konya olarak Hatay’daki diğer tüm çalışmalarımızın yanında, yeniden yapılanma sürecine de katkı sağlıyoruz.”

OMUZ OMUZA MÜCADELE

Hatay’da arama-kurtarmadan lojistiğe, temiz içme suyu temininden altyapıya, enerjiden haberleşmeye, konteyner kentlerden gıdaya kadar birçok alanda insani yardımda bulunduklarını anlatan Başkan Altay, “Depremin ardından devletimiz tüm imkânlarıyla ve tüm kurumlarıyla seferber oldu. Türkiye’deki onlarca yerel yönetimimizle, milyonlarca vatandaşımızla ve dünyanın dört bir yanından yardıma koşan insanlarla birlikte omuz omuza mücadele ettik” diye konuştu.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Uğur İbrahim Altay
#Deprem Bölgesi
#Depremzede
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorolojiden Samsun, Sinop ve Ordu için sağanak yağış uyarısı