İKAF 23'te adalet teşkilatı rüzgarı

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği stantta Eskişehir Adliyesi ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Zabıt Katipleri, İnfaz Koruma Memurları, Yazı İşleri Müdürleri ve diğer çalışanlar öğrencilerle bir araya gelerek Adalet Teşkilatlarında yer alan hakim, cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir gibi meslek gruplarını tanıttılar. Adalet Bakanlığındaki kariyer süreçlerinin üniversiteli gençlere anlatıldığı fuara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nuri Ağ, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve tetkik hakimleri ile birçok yargı mensubu ziyarette bulundu. Ziyarette öğrencilere adalet teşkilatları ve ülkenin hukuk sistemi anlatılırken gençlerin merak ettiği sorular cevaplandı.

Ziyaretin ardından stant yanında kurulan sistem ile klavye yarışması düzenlendi. Bir dakikada en fazla kelime yazan öğrencilere hediyeler takdim edildi. Klavye yarışmasının yanı sıra İletişim Fakültesi Z-13 numaralı derslikte öğrencilere yönelik öfke kontrolü semineri ve hukuk alanında bilgi yarışması düzenlendi. Etkinliklere yoğun katılım sağlanırken bilgi yarışması galiplerine hediyeler verildi.

“GENÇLERİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Kariyer fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaptıkları çalışmalarla Adalet Bakanlığı teşkilatlarını ve bakanlıktaki kariyer süreçlerini gençlere aktarmaya çalıştıklarını ifade ederek, “İlimizde 19 üniversitenin katılımıyla yapılan bu etkinlik bölgedeki en büyük kariyer fuarı. Gençlerimizin yoğun katılımı ile yaptığımız paylaşımlar oldukça faydalı oldu. Liyakatli, işini severek ve hakkıyla yapan gençlerimizi aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nuri Ağ ise kariyer fuarında gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili olarak, üniversite gençlerinin Adalet Bakanlığı teşkilatlarının geleceğinde yer alacağını belirterek, “Gençlerin ileride Adalet Bakanlığı bünyesinde ailemize katılmasına yönelik destek veren adalet teşkilatları görevlilerimiz gençlerin bu yönde ufuklarını açtılar. Biz tüm gençleri Adalet Bakanlığımızda yer alan teşkilatlarımızda görev almaları için bekliyoruz” diye konuştu.

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