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İki araca metanfetamin baskını

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Silivri ve Başakşehir’de durdurdukları iki ayrı araçta toplam 530 kilo metanfetamin yakaladı.

Haber Merkezi
04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Silivri ve Başakşehir’deki operasyonda toplam 530 kilo metanfetamin ele geçirildi.

Silivri ve Başakşehir’deki operasyonda toplam 530 kilo metanfetamin ele geçirildi.

Alınan ihbarın ardından yaklaşık 2 ay şüphelileri incelemeye alan ekipler, uyuşturucu maddelerin sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Silivri ve Başakşehir’de durdurulan 2 ayrı araca yönelik operasyona arama köpekleri de destek verdi. Operasyonda toplam 530 kilo metanfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri başarılı operasyon nedeniyle sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.



#Operasyon
#Uyuşturucu
#Narkotik
#Silivri
#Başakşehir
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