İki asker daha 'FETÖ'cüyüm' dedi

Yüzbaşı Burak Akın’ın “FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olduktan sonra serbest bırakılması dönüm noktası oldu. Bir subay ve astsubay daha "FETÖ örgüt üyesiyim" diyerek teslim oldu.

Dün 5 muvazzaf subay daha emniyete gelip etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini söylemişti. Teslim olan subaylardan 3’ü yarbay, 1’ binbaşı, 1’i yüzbaşı.

31 kişinin ismini verdi

Burak Akın ve devre arkadaşlarının itirafları üzerine yapılan operasyonlarla 4 mahrem imam gözaltına alınmıştı. Yine itiraflar ve yapılan teşhisler doğrultusunda dosyadaki şüpheli sayısının 31’e çıktığı öğrenildi. Mahrem imamlar ile kripto askerlerin de bulunduğu şüphelilerden bazılarına gözaltı işlemi uygulandığı, firari olanlar hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

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