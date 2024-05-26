İki ayda 10 yasa

Bunun yanı sıra kamuoyunun bir süredir beklediği 9'uncu Yargı Paketi de gündeme alınacak. Yeni Yargı Reformu’nun haziran ayı içinde önce komisyona, ardından Genel Kurul'a inmesi beklenirken, SPK Kanunu’nda değişiklik öngören ve kripto varlıklara yasal dayanak getiren kanun teklifinin görüşmelerine ise bu perşembe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlanacak.