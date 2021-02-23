İki aydır sistematik saldırı var

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya uygulaması Twitter’da çirkin bir saldırının hedefi oldu. Profilinde avukat olduğu yazan Mert Yaşar isimli bir kullanıcı, Zengin’le ilgili ahlaksız bir paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Başsavcılık, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Özlem Zengin’e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verildi.

GÜNDEM Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma

BÜTÜN KADINLAR BİRLEŞMELİ

Zengin de bir açıklama yaparak “AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Tuhaf ama Türkiye’de böyle olaylar karşısında kadınlar daha zor birleşiyorlar” dedi.

LANETLİYORUM

Ahlaksız paylaşıma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere bakanlardan, AK Parti’den sert tepki geldi. İYİ Parti ve CHP’den de Zengin’e atılan mesajı kınayan açıklamalar yapıldı. İşte birçok siyasetçinin ahlaksız paylaşıma gösterdiği tepkiler:

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-TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yapılan çirkin ve alçakça saldırıyı lanetleniyorum. Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır.

OYNAT 01:52 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya tepki: Alçakça saldırı cezasız kalmamalıdır AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya ilişkin, “Bir müptezelin çirkin ve alçakça ortaya koyduğu saldırıları şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu müptezelin ortaya koyduğu cümleler başta ahlaka, hukuka, kadınlara, Bakanlara, mensubu olduğu Baroya, aileye, bir anneye karşı alçakça saldırıdır, hepsine birden büyük hakarettir. Bu müptezel ile ilgili de adli süreç başlamış, bu konuda kesinlikle en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımızı belirtmek istiyorum. Bütün toplumun gözü önünde ortaya konulan alçakça saldırı cezasız kalmamalıdır” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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BAROLARDAN SES BEKLİYORUZ

-AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Hak ve adalet savunucusu avukatlık mesleğinden olduğunu üzülerek öğrendiğim bir şahıs, Özlem Zengin’e, bakanlara, aidiyet dolayısıyla baroya ve kadınlara provokatif bir dille hakaret etmiştir. Twitter’dan tavır, barolardan, kadın derneklerinden ses bekliyoruz.

Hak ve adalet savunucusu avukatlık mesleğinden olduğunu üzülerek öğrendiğim bir şahıs, Özlem Zengin’e, bakanlara, aidiyet dolayısıyla baroya ve kadınlara provokatif bir dille hakaret etmiştir. Twitter’dan tavır, barolardan, kadın derneklerinden ses bekliyoruz. -AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Ahlaksız paylaşımı kınıyoruz. Bu haysiyetsizliği yapan güruhun nasıl çürümüş bir zihniyete sahip olduğu bir kez daha görüldü. Bu şeref yoksunu reziller elbette hukuk önünde hesap verecekler.

İNSANLIK DIŞI

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Son dönemde “profesyonelce”, aynı “ajans”tan, tekrarla, yalan/yanlışla Özlem Zengin’e, Fahrettin Altun’a, Berat Albayrak’a yapılan çirkin saldırıların amacının ne olduğunu da biliyoruz! Maskeleri bir kez daha düşüyor!

-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır.

KANLI ELLERİN KANINI ÖRTEMEZ

-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: Günlerdir yürüttüğünüz linç kampanyanız sonuç vermiş, FETÖ-HDP- CHP ortaklığında yürütülen itibarsızlaştırma ve hakaret girişiminiz, insanlık değerlerini çiğneyen bir boyuta evrilmiştir.

Günlerdir yürüttüğünüz linç kampanyanız sonuç vermiş, FETÖ-HDP- CHP ortaklığında yürütülen itibarsızlaştırma ve hakaret girişiminiz, insanlık değerlerini çiğneyen bir boyuta evrilmiştir. -AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: 8HDP’nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz. Asla bu gibi yalan ve iftiralar kanlı ellerin kanını örtemez, masum gösteremez.

8HDP’nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz. Asla bu gibi yalan ve iftiralar kanlı ellerin kanını örtemez, masum gösteremez. -İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı twiti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum.

-CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördük. Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını diliyor, Özlem Zengin’e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum.

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Takipçisi olacağız

Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından çirkin paylaşıma tepki gösterdi. Altun, “Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.

Hesabı sorulacak

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Zengin’e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınadıklarını belirterek “Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Özlem Zengin’i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz” dedi.

Hukuk gereğini yapacak

Abdulhamit Gül