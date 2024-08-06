İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçacakken yakalandı

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T. ve Y.K.'yi yakaladı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonla yakalanan ve jandarmaya teslim edilen terör örgütü PKK şüphelisi A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
FETÖ elebaşları, Gülen sonrası stratejiyi belirlemek için Pensilvanya’da Chestnut Retreat Center’da buluştu. Toplantıda, yurt dışında ‘asimile’ olan genç üyelerin yeniden abla-abi hiyerarşisine döndürülmesi gündeme geldi. Örgüt “din eğitimi, dil öğrenimi, kültür-sanat, psikoloji ve eğitim teknolojileri” üzerine odaklanacak.
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım eden 2 FETÖ'cü astsubayın telsiz konuşmaları 7 yıllık uğraş sonucu deşifre edildi. İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli astsubayların, suikastçıları taşıyan helikopterlerin pistleri kullanmasına izin verdiği belirlendi. İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndaki iki uçuş kulesinde görevli iki astsubay, 15 Temmuz darbe girişimine engel olmak yerine Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım etti. İki astsubay hakkında, darbe girişiminden 7 yıl sonra iddianame hazırlandı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nun koordinesinde yürütüldü. Bilişim uzmanlarının ses kayıtları çözümlerini inceleyen terör savcıları, iki astsubayın suçlarını tek tek belirledi. İddianamede yer alan bilgilere göre astsubaylar, hava üssünü uçuşa kapatmayarak suikast timinin kullanmasına izin verdi. Ayrıca FETÖ üyelerinin kullandığı hava araçlarına nakil yapılmasını sağladı. Savcılık, astsubaylar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İki sanığın, 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaları devam ediyor. Bilişim uzmanları, hava üssündeki telsiz ve telefon konuşmalarını inceledikleri sırada bir de sürpriz ses kaydına ulaştı. Kayıttaki kişiler, Cumhurbaşkanına suikasta giden time komutanlık yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile eski binbaşı Şükrü Seymen'e ait. Suikast girişimini yöneten iki ismin, 'Kartal 1' ve 'kurt', takma isimlerini kullandıkları, timleri bu komutlarla yönettikleri tespit edildi. Sönmezateş ile Seymen de bu suçtaki yargılamaları sonrasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
15 Temmuz’un yıl dönümüne sayılı günler kala FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’den bomba gibi açıklamalar geldi. Ebuseleme Gülen, Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinden kaçırıldığını iddia etti. 15 Temmuz darbe girişiminden örgüt yönetimine kadar bir dizi itiraf da taşları yerinden oynatan yeğen Gülen, birçok gizli bilgiyi de ortaya saçtı.
Hain yüzünü 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösteren FETÖ, Müslümanlığı kullanarak geniş kitlelere eriştiği ilk günlerden beri Siyonizm ve iş birlikçileriyle aynı saftaydı. Mavi Marmara'da şehit edilen 10 vatandaşımız yerine İsrail'i savunan FETÖ elebaşısı, 1991'de de Irak'ta öldürülen Müslümanlar için değil, İsrail'de öldürülenler için gözyaşı döktüğünü açıklamıştı.
15 Temmuz’un katilleri ABD’de. Ülke neredeyse tüm eyaletlerine kök salan örgütün merkezi konumunda. ABD’de kabul görmek ve illegal faaliyetlerini perdelemek isteyen FETÖ, tüm lobi araçlarını kullanıyor. Örgüt, ülkede öne çıkardığı bazı isimler ve lobi şirketleriyle Amerikan siyasetinde kendine alan açmaya çalışıyor.
FETÖ, 1990’lı yıllardan bu yana Balkanları örümcek ağı gibi sardı. Kamuya sızan örgüt, Balkan ülkelerinin eğitimlerinde de söz sahibi oldu. 15 Temmuz sonrasında taktik değiştiren örgüt, Türkiye’nin el koymasını önlemek için ABD ve İngiltere merkezli şirketlerle kağıt üzerinde devir oyununa başvurdu.