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İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçacakken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

15:29 - 6/08/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T. ve Y.K.'yi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonla yakalanan ve jandarmaya teslim edilen terör örgütü PKK şüphelisi A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.


FETÖ'cü darbecilerin ses kayıtlarına 7 yıl sonra ulaşıldı: Çiğli'yi suikast timine açıp yakıt ikmali sağlamışlar

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım eden 2 FETÖ'cü astsubayın telsiz konuşmaları 7 yıllık uğraş sonucu deşifre edildi. İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli astsubayların, suikastçıları taşıyan helikopterlerin pistleri kullanmasına izin verdiği belirlendi. İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndaki iki uçuş kulesinde görevli iki astsubay, 15 Temmuz darbe girişimine engel olmak yerine Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım etti. İki astsubay hakkında, darbe girişiminden 7 yıl sonra iddianame hazırlandı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nun koordinesinde yürütüldü. Bilişim uzmanlarının ses kayıtları çözümlerini inceleyen terör savcıları, iki astsubayın suçlarını tek tek belirledi. İddianamede yer alan bilgilere göre astsubaylar, hava üssünü uçuşa kapatmayarak suikast timinin kullanmasına izin verdi. Ayrıca FETÖ üyelerinin kullandığı hava araçlarına nakil yapılmasını sağladı. Savcılık, astsubaylar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İki sanığın, 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaları devam ediyor. Bilişim uzmanları, hava üssündeki telsiz ve telefon konuşmalarını inceledikleri sırada bir de sürpriz ses kaydına ulaştı. Kayıttaki kişiler, Cumhurbaşkanına suikasta giden time komutanlık yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile eski binbaşı Şükrü Seymen'e ait. Suikast girişimini yöneten iki ismin, 'Kartal 1' ve 'kurt', takma isimlerini kullandıkları, timleri bu komutlarla yönettikleri tespit edildi. Sönmezateş ile Seymen de bu suçtaki yargılamaları sonrasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



#FETÖ
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#Yunanistan
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