İki günde 16 can gitti

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafikte bilanço artıyor. Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, bayram tatilinin güven içinde geçirilmesi için sıkı denetimler uyguluyor. 81 ilde trafikte üst düzey önlemlerin alınmasına rağmen, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri sebebiyle tatilin ilk iki gününde 16 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 2 bin 716 kişi de yaralandı. Tatilin ikinci günü 24 saatte 289 bin 700 araç denetlendi. Denetlenen araçların 18 bin 889 aracın hız sınırı ihlali yaptığı tespit edildi. 17 bin 227 araç sürücüsüne ise diğer hususlardan cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu: “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun.”