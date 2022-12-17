Gündem İki günde umre vizesi
YEREL GÜNDEM

İki günde umre vizesi

Suudi Arabistan, Türk vatandaşları için umre seyahatini kolaylaştırmak üzere hazırladığı yeni çalışmasını İstanbul’da tanıttı. Türkiye’de akredite olan seyahat ve turizm ofisleri aracılığıyla 48 saat içerisinde vize alınabilecek. Ayrıca internetteki ‘Nusuk’ platformuyla birçok hizmete erişilebiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İki günde umre vizesi
Mekke-i Mükerreme Mescid-i Haram.

Suudi Arabistan, Türk vatandaşları için umre ziyaretini kolaylaştırmak üzere hazırladığı yeni çalışmasını tanıttı. Suudi Turizm Otoritesi tarafından İstanbul’da dün tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Suudi Arabistan tarafından Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) ve Suudi Arabistan’ın umre ziyaretçilerine yönelik kurduğu Nusuk Genel Müdürü Fahd Hamiduddin ile Türkiye’nin önde gelen seyahat ve turizm şirketleri katıldı. İstanbul’da 50’den fazla ortakla düzenlenen tanıtım toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyet dile getiren Hamiduddin, ülkesinin Mekke ve Medine’ye gidenlere her türlü kolaylığı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

VİZE İÇİN KOLAYLIK

Toplantıda, Suudi Arabistan’ın, Türkiye’den ibadet amaçlı Mekke ve Medine’yi ziyaret edenlere yönelik bazı kolaylık sunduğu açıklandı. Buna göre Türk vatandaşları, Türkiye’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla turist vizesi alarak Suudi Arabistan’a gidebilecek ya da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Türkiye’de akredite olan seyahat ve turizm ofisleri aracılığıyla da 48 saat içerisinde vize temin edebilecek.

AYRINTILAR ‘NUSUK’ SİTESİNDE

ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler veya Schengen vizesi sahipleri Cidde, Medine, Riyad ve Dammam şehirlerindeki uluslararası havaalanlarından da vize alabilecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği Nusuk platformu aracılığıyla Türk vatandaşlığına sahip olanlar birçok hizmete kolay şekilde erişim sağlayabilecek. Nusuk platformu, Türk vatandaşları için oluşturduğu web sayfası “nusuk.sa/tr” aracılığıyla, ziyaretçilerin sitede yer alan mevcut programlardan birini satın alarak umre vizesini alabilmesine ve ayrıca bir dizi hizmetten de faydalanabilmesine imkan sunacak.

Siyam ikizleri umre yolcusu
GÜNDEM
Siyam ikizleri umre yolcusu

2023 hac kayıtları ne zaman başlıyor?
ÖZGÜN
2023 hac kayıtları ne zaman başlıyor?
İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam

İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam
İki günde umre vizesi

İki günde umre vizesi
Musk o hesapları kapattı

Musk o hesapları kapattı
Trakya enerjide merkez olacak

Trakya enerjide merkez olacak
53. madde mi gel o zaman

53. madde mi gel o zaman

Ekrem İmamoğlu'nun ​Meral Akşener ile yaşadığı sevincin kayıtları çıktı.
Türkiye'nin en güçlü markası Erdoğan'dır

Türkiye'nin en güçlü markası Erdoğan'dır

​'Made in Türkiye' imzası atarak marka kalitesini kanıtladığını belirtti.

Polis servisine hain pusu

Polis servisine hain pusu

​Eylem Lice'de planlanmış.
Üsteğmen Yavuz'a son görev

Üsteğmen Yavuz'a son görev

​Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir.
Üç kez engellenen proje

Üç kez engellenen proje

​26 yıllık Türkmen gazı hayali gerçek oluyor.
Irmak kenarında 'imdat' sesi

Irmak kenarında 'imdat' sesi

​Ekipler harekete geçti: Eşimden haber alamıyorum.
Genç yıldız adayı sezonu kapattı

Genç yıldız adayı sezonu kapattı

​Trabzonspor'dan Hollanda devi Ajax'a transfer olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.