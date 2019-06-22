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3. SAYFA ERZİNCAN

İki gündür haber alınamayan yüzbaşının cesedi bulundu

İki gündür kayıp olan yüzbaşının cesedi bulundu

Erzincan'da iki gündür kendisinden haber alınamayan Yüzbaşı Mehmet Derviş A.'nın (34) bir halı sahanın kazan dairesinde cansız bedeni bulundu. Yüzbaşı A.'nın tabancasıyla intihar ettiği belirlenirken, olay yeri incelemesi sırasında yan taraftaki halı sahada gençlerin maç yaptığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine polislerin yanı sıra yüzbaşının arkadaşları da geldi.
Olay yerine polislerin yanı sıra yüzbaşının arkadaşları da geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Demirkent Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi.

Kazan dairesine giren görevliler bir erkek cesedi ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 2 gündür kendisinden haber alınamayan 59'ncu Topçu Tugayı'nda görevli Yüzbaşı Mehmet Derviş A.'ya (34) ait olduğunu tespit etti.

  • Kazan dairesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından olay yeri ekipleri ve nöbetçi savcı tarafından inceleme başlatıldı. Haberi alan yüzbaşının arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada birkaç metre uzaklıkta bulunan halı sahada gençlerin top oynamaya devam ettikleri görüldü.

Beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar ettiği tespit edilen Yüzbaşı A.'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görev için ABD'ye gidecekti

Bir süredir Erzincan'da görevli olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Derviş A.'nın daha önce psikolojik tedavi gördüğü, askeri bir görev için iki hafta sonra Amerika'ya gideceği belirtildi. İki gün önce evinden ayrılan ve haber alınamayan Yüzbaşı Mehmet Derviş A. için eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kaydedildi.

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