|
Gündem

İki ilde terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya eş zamanlı operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın ve İzmir'de, TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile salıverildi.

18:21 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Aydın ve İzmir'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın ve İzmir'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Aydın ve İzmir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın ve İzmir'de, TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile salıverildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu ve 9 örgütsel yayın ele geçirildi.



#İzmir
#Aydın
#TKP/ML-TİKKO
#Terör Örgütü
#Operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu