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İki kardeşin şüpheli ölümü

İzmir’de anneleriyle birlikte bir otele konaklamaya gelen 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşındaki Handan Uğraş, kaldıkları odada ölü bulundu. Anne Gönül Uğraş ifadesinde, otele yakın bir yerden konserve balık ve kek alıp yediklerini, akşam saatlerinde ise rahatsızlandığını anlattı. Uğraş, hastaneye gidip otele döndüğünde çocuklarının ölüm haberini aldığını söyledi.

04:00 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:43 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İzmir'de, anneleri Gönül Uğraş (44) ve iki kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşındaki Handan Uğraş, önceki gece kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, önceki gün akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Çocuklarının uyumasının ardından midesi bulanmaya başlayan Uğraş, 2 çocuğunu da yanına alarak hastaneye gitti. Diğer iki çocuğu Ege ve Handan ise otelde kaldı.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARKETTİ

Daha sonra Ege, öğle saatlerinde otelde bulunan ortak lavaboyu kullanmak için giriş kata indi ve bir süre sonra tekrar yukarı çıktı. Otelde çalışan resepsiyon görevlisi Z.Ö. gece saatlerinde odaları kontrol etmek üzere yukarı çıktı. Görevli Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KONSERVE BALIK VE KEK YEDİK

Polis ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İfadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşılıp, emniyete götürüldü. Gönül Uğraş ifadesinde 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi. Ulaş, “Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve konserve balık yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim” dedi. Gönül Uğraş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 kardeşin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.




#İzmir
#İzmir Adli Tıp Kurumu
#Şüpheli Ölüm
#Bayındır
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